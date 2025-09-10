БелАЗ, БМЗ, МТЗ и МАЗ не выполнили задания по поставкам в Россию 10.09.2025, 21:27

Концерны «Белнефтехим» и «Беллесбумпром» тоже не справились с заданием.

БелАЗ, БМЗ, МТЗ и МАЗ не выполнили задания по поставкам в Россию. Концерны «Белнефтехим» и «Беллесбумпром» тоже не справились с заданием. Об этом, среди прочего, говорили 10 сентября на заседании межведомственной рабочей группы по осуществлению мониторинга ситуации с поставками в РФ.

«Несмотря на положительную динамику темпов роста экспорта, отмечены негативные тенденции по отдельным товарным группам», — говорится в пресс-релизе белорусского посольства в Москве.

Посол Александр Рогожник призвал «активизировать работу маркетинговых служб ключевых предприятий», а также «уделить особое внимание реализации совместных кооперационных проектов в России».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com