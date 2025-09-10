закрыть
10 сентября 2025, среда
БелАЗ, БМЗ, МТЗ и МАЗ не выполнили задания по поставкам в Россию

  • 10.09.2025, 21:27
БелАЗ, БМЗ, МТЗ и МАЗ не выполнили задания по поставкам в Россию

Концерны «Белнефтехим» и «Беллесбумпром» тоже не справились с заданием.

БелАЗ, БМЗ, МТЗ и МАЗ не выполнили задания по поставкам в Россию. Концерны «Белнефтехим» и «Беллесбумпром» тоже не справились с заданием. Об этом, среди прочего, говорили 10 сентября на заседании межведомственной рабочей группы по осуществлению мониторинга ситуации с поставками в РФ.

«Несмотря на положительную динамику темпов роста экспорта, отмечены негативные тенденции по отдельным товарным группам», — говорится в пресс-релизе белорусского посольства в Москве.

Посол Александр Рогожник призвал «активизировать работу маркетинговых служб ключевых предприятий», а также «уделить особое внимание реализации совместных кооперационных проектов в России».

