БелАЗ, БМЗ, МТЗ и МАЗ не выполнили задания по поставкам в Россию
- 10.09.2025, 21:27
Концерны «Белнефтехим» и «Беллесбумпром» тоже не справились с заданием.
БелАЗ, БМЗ, МТЗ и МАЗ не выполнили задания по поставкам в Россию. Концерны «Белнефтехим» и «Беллесбумпром» тоже не справились с заданием. Об этом, среди прочего, говорили 10 сентября на заседании межведомственной рабочей группы по осуществлению мониторинга ситуации с поставками в РФ.
«Несмотря на положительную динамику темпов роста экспорта, отмечены негативные тенденции по отдельным товарным группам», — говорится в пресс-релизе белорусского посольства в Москве.
Посол Александр Рогожник призвал «активизировать работу маркетинговых служб ключевых предприятий», а также «уделить особое внимание реализации совместных кооперационных проектов в России».