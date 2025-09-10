закрыть
Глава МВД Польши подписал постановление о полном закрытии границы с Беларусью

3
  • 10.09.2025, 21:46
  • 4,486
Глава МВД Польши подписал постановление о полном закрытии границы с Беларусью
Марцин Кервинский

Погранпереходы закроют 12 сентября.

Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский в среду подписал постановление о временном приостановлении пограничного движения с Беларусью, которое было анонсировано накануне.

Об этом сообщила Пограничная служба Польши.

Решение о закрытии пограничных переходов с Беларусью вступит в силу с полуночи 12 сентября «до отмены» и будет действовать в обоих направлениях – как на выезд из Польши, так и на въезд, говорится в сообщении.

Польские пограничники добавили, что закрытие границы является ответом Варшавы на российско-белорусские учения «Запад-2025» и призвано защитить безопасность границы Польши, которая одновременно является внешней границей ЕС.

«Мы откроем переходы, когда будем уверены, что ситуация не представляет для нас никакой угрозы», – сказал министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский.

Закрытие границы с Беларусью накануне анонсировал премьер-министр Польши Дональд Туск.

