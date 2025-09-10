Глава МВД Польши подписал постановление о полном закрытии границы с Беларусью 3 10.09.2025, 21:46

4,486

Марцин Кервинский

Погранпереходы закроют 12 сентября.

Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский в среду подписал постановление о временном приостановлении пограничного движения с Беларусью, которое было анонсировано накануне.

Об этом сообщила Пограничная служба Польши.

Решение о закрытии пограничных переходов с Беларусью вступит в силу с полуночи 12 сентября «до отмены» и будет действовать в обоих направлениях – как на выезд из Польши, так и на въезд, говорится в сообщении.

Польские пограничники добавили, что закрытие границы является ответом Варшавы на российско-белорусские учения «Запад-2025» и призвано защитить безопасность границы Польши, которая одновременно является внешней границей ЕС.

«Мы откроем переходы, когда будем уверены, что ситуация не представляет для нас никакой угрозы», – сказал министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский.

Закрытие границы с Беларусью накануне анонсировал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com