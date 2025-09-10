закрыть
Принц Гарри встретился с Карлом III впервые за полтора года

  • 10.09.2025, 22:07
У принца и его супруги Меган Маркл сложные отношения с королевской семьей.

Вечером 10 сентября принц Гарри посетил Кларенс-хаус — резиденцию короля Великобритании Карла III, сообщают британские СМИ. Они отмечают, что это первая встреча принца Гарри с королем с февраля 2024 года, когда у Карла III диагностировали рак. Слухи о том, что они могут встретиться, появились на этой неделе, когда стало известно о том, что принц Гарри, живущий в США, приехал в Великобританию.

У принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложные отношения с королевской семьей. В 2020 году они объявили о своем решении отказаться от статуса старших членов королевской семьи, от титулов их высочеств и стать финансово независимыми от королевской семьи. В 2023 году вышли мемуары принца Гарри, в которых он рассказывал о многочисленных конфликтах, в частности, обвинил членов королевской семьи в том, что о смерти своей бабушки, королевы Елизаветы II, он узнал из новостей.

