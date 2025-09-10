В Беларуси от работы отстранили сотни комбайнеров
- 10.09.2025, 22:16
В Минтруда проверили ход уборочной.
За время уборочной в Беларуси на предмет соблюдения правил охраны труда проверили порядка 900 сельхозорганизаций и нашли 9,1 тыс. нарушений, сообщили в Минтруда.
Кроме того, была приостановлена работа 288 единиц оборудования, включая станки и машины. Все они создавали угрозу жизни работников.
Также инспекторы отстранили от работы 793 человек. Причины разные: непроведение инструктажей по охране труда, медицинских осмотров, отсутствие средств индивидуальной защиты.
Ведомство даже опубликовало рейтинг самых частых нарушений:
- эксплуатация транспорта и другого оборудования без защитных ограждений движущихся (вращающихся) частей
- отсутствие предохранительных решеток на завальных ямах зерносушильных комплексов. Из-за чего туда могут упасть работники
- необеспечение работников необходимыми средствами индивидуальной защиты либо неиспользование ими выданных им средств индивидуальной защиты
- установка ремонтируемой техники на случайные предметы