10 сентября 2025, среда, 22:35
В Беларуси от работы отстранили сотни комбайнеров

  • 10.09.2025, 22:16
  • 1,772
В Беларуси от работы отстранили сотни комбайнеров

В Минтруда проверили ход уборочной.

За время уборочной в Беларуси на предмет соблюдения правил охраны труда проверили порядка 900 сельхозорганизаций и нашли 9,1 тыс. нарушений, сообщили в Минтруда.

Кроме того, была приостановлена работа 288 единиц оборудования, включая станки и машины. Все они создавали угрозу жизни работников.

Также инспекторы отстранили от работы 793 человек. Причины разные: непроведение инструктажей по охране труда, медицинских осмотров, отсутствие средств индивидуальной защиты.

Ведомство даже опубликовало рейтинг самых частых нарушений:

- эксплуатация транспорта и другого оборудования без защитных ограждений движущихся (вращающихся) частей

- отсутствие предохранительных решеток на завальных ямах зерносушильных комплексов. Из-за чего туда могут упасть работники

- необеспечение работников необходимыми средствами индивидуальной защиты либо неиспользование ими выданных им средств индивидуальной защиты

- установка ремонтируемой техники на случайные предметы

