В Беларуси от работы отстранили сотни комбайнеров 10.09.2025, 22:16

1,772

В Минтруда проверили ход уборочной.

За время уборочной в Беларуси на предмет соблюдения правил охраны труда проверили порядка 900 сельхозорганизаций и нашли 9,1 тыс. нарушений, сообщили в Минтруда.

Кроме того, была приостановлена работа 288 единиц оборудования, включая станки и машины. Все они создавали угрозу жизни работников.

Также инспекторы отстранили от работы 793 человек. Причины разные: непроведение инструктажей по охране труда, медицинских осмотров, отсутствие средств индивидуальной защиты.

Ведомство даже опубликовало рейтинг самых частых нарушений:

- эксплуатация транспорта и другого оборудования без защитных ограждений движущихся (вращающихся) частей

- отсутствие предохранительных решеток на завальных ямах зерносушильных комплексов. Из-за чего туда могут упасть работники

- необеспечение работников необходимыми средствами индивидуальной защиты либо неиспользование ими выданных им средств индивидуальной защиты

- установка ремонтируемой техники на случайные предметы

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com