CNN: Республиканцы усилили давление на Трампа с требованием ввести новые санкции против РФ 1 10.09.2025, 22:27

Кремль не заинтересован в мире.

Сенаторы-республиканцы наращивают давление на президента США Дональда Трампа с требованием ввести новые санкции против России. Об сообщает CNN, пообщавшийся с американскими законодателями. Сенатор от Северной Каролины Том Тиллис в разговоре с каналом высказал мнение, что Москва фактически манипулирует Вашингтоном. «Россия играет с нами, как с пианино. Путин получил все, чего хотел: встречу с президентом Трампом и прием с красной дорожкой, а затем — торжественный прием у Си Цзиньпина и переговоры с Ким Чен Ыном», — сказал он, добавив, что стратегия Путина заключается в том, чтобы «тянуть нас за собой».

Эти слова Тиллиса — сопредседателя Сенатской группы наблюдателей НАТО — прозвучали вскоре после того, как истребители альянса сбили несколько российских беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши в ходе атаки на Украину. CNN отмечает, что ранее попытки сенатора Линдси Грэма продвинуть санкции буксовали из-за отсутствия интереса в Белом доме, однако теперь ряды республиканцев, требующих от президента более жесткой позиции, заметно расширяются.

Тиллис подчеркнул, что необходимо признать стремление Путина «подорвать западную демократию» и «ослабить США». Он напомнил о массированных российских ударах по украинским городам и отметил, что Кремль не заинтересован в мире: «Он (Путин. — Прим.) хочет водить нас за нос, убивать, насиловать и убивать еще больше украинцев, и это нужно прекратить».

По словам Тиллиса, руководство республиканцев должно вынести на голосование в Сенате законопроект Линдси Грэма и демократа Ричарда Блюменталя, который уже заручился широкой двухпартийной поддержкой. Документ позволяет президенту США вводить пошлины до 500% на импорт из стран, закупающих российские энергоресурсы.

Российские дроны в очередной раз нарушили воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в страну залетели не менее 19 БПЛА, из которых четыре были сбиты. Трамп, однако, ограничился расплывчатой реакцией в Truth Social. «Что это Россия опять нарушает воздушное пространство Польши дронами?», — написал он.

После этого Линдси Грэм напрямую обратился к президенту США в соцсети X, заявив, что Конгресс готов принять закон о «сокрушительных санкциях и пошлинах», которыми Трамп сможет распоряжаться по собственному усмотрению.

Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн ранее говорил, что Сенат ожидает сигнала от Белого дома по вопросам санкций, так как администрация США ведет дипломатические контакты с Москвой. Однако, комментируя инцидент в Польше, он признал, что атака дронов «усилила интерес к продвижению законопроекта» об ограничительных мерах. На вопрос CNN, готов ли он вынести инициативу на голосование без согласования с администрацией США, Тьюн ответил: «Посмотрим. Мне нужно провести несколько консультаций. Но наши члены очень заинтересованы. Это был провокационный акт, безусловно проверяющий на прочность США и наших союзников по НАТО».

Сенатор от Северной Дакоты Кевин Крамер также выразил готовность ускорить процесс: «Я хотел бы, чтобы пакет санкций был представлен на следующей неделе. Но, по моему мнению, его следовало вынести еще в прошлом месяце». По словам сенатора, поведение России ясно демонстрирует отсутствие интереса к деэскалации, в связи с чем пришло время «задействовать все рычаги давления».

Как отмечает CNN, ведущие республиканцы в комитетах Палаты представителей и Сената по вооруженным силам также выступили за ужесточение курса администрации США в отношении России.

