Сын легендарного Роналдиньо стал игроком английского клуба
- 12.09.2025, 3:59
20-летний футболист стал игроком «Халл Сити».
20-летний вингер Жоао Мендес, сын знаменитого бразильского футболиста Роналдиньо, стал игроком английского «Халл Сити».
Об этом сообщает официальный сайт «Халл Сити».
Футболист подписал однолетний контракт с опцией продления еще на один год. Бразилец будет выступать за молодежную команду клуба — U-21.
До этого Жоао Мендес играл в системе Крузейру, а также прошел подготовку в академиях «Барселоны» и «Бернли».
На данный момент «Халл Сити» занимает 17-е место в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе Англии.
Ранее сообщалось, что сын легендарного Ромарио стал игроком украинского клуба ЮКСА.