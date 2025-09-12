Сын легендарного Роналдиньо стал игроком английского клуба 12.09.2025, 3:59

20-летний футболист стал игроком «Халл Сити».

20-летний вингер Жоао Мендес, сын знаменитого бразильского футболиста Роналдиньо, стал игроком английского «Халл Сити».

Об этом сообщает официальный сайт «Халл Сити».

Футболист подписал однолетний контракт с опцией продления еще на один год. Бразилец будет выступать за молодежную команду клуба — U-21.

До этого Жоао Мендес играл в системе Крузейру, а также прошел подготовку в академиях «Барселоны» и «Бернли».

На данный момент «Халл Сити» занимает 17-е место в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе Англии.

Ранее сообщалось, что сын легендарного Ромарио стал игроком украинского клуба ЮКСА.

