закрыть
12 сентября 2025, пятница, 4:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сын легендарного Роналдиньо стал игроком английского клуба

  • 12.09.2025, 3:59
Сын легендарного Роналдиньо стал игроком английского клуба

20-летний футболист стал игроком «Халл Сити».

20-летний вингер Жоао Мендес, сын знаменитого бразильского футболиста Роналдиньо, стал игроком английского «Халл Сити».

Об этом сообщает официальный сайт «Халл Сити».

Футболист подписал однолетний контракт с опцией продления еще на один год. Бразилец будет выступать за молодежную команду клуба — U-21.

До этого Жоао Мендес играл в системе Крузейру, а также прошел подготовку в академиях «Барселоны» и «Бернли».

На данный момент «Халл Сити» занимает 17-е место в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе Англии.

Ранее сообщалось, что сын легендарного Ромарио стал игроком украинского клуба ЮКСА.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох