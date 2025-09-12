Ирина Славникова: Надеюсь, мы вместе достанем всех политзаключенных из белорусских тюрем 12.09.2025, 4:04

Фото: Белсат

Экс-политзаключенная журналистка дала первый комментарий на свободе.

Днем 11 сентября освободили и депортировали из Беларуси 52 политзаключенных. Один из них – Николай Статкевич – отказался покидать Беларусь. Оставшиеся прибывают в Вильнюс.

В числе освобожденных была и журналистка Ирина Славникова, которая продолжительное время работала на «Белсате», затем перешла на Польское телевидение – TVP.

Ирина Славникова рассказала, что со здоровьем у нее, к счастью, все нормально: не испортилось за годы заключения.

«Я чувствую себя очень хорошо, очень всем благодарна, что столько людей сегодня вышли на свободу. Это на самом деле такой хороший день, очень важных людей освободили», – рассказала она.

«Я надеюсь, что этот процесс не закончится. И мы вместе достанем всех политзаключенных из беларусских тюрем».

На вопрос, не хотела бы она остаться в Беларуси, Славникова ответила: «Да». Но выбора не было: ее просто привезли в Литве. Освобождение было одновременно ожидаемо и нет, говорит она: «В тюрьме ты все время ждешь, надеешься – и наконец это случилось».

Ирину Славникову задержали в конце октября 2021 года в Национальном аэропорту после возвращения в Минск из отпуска в Египте вместе с мужем Александром.

Сначала супругов обвиняли в распространении «экстремистских материалов», осудили на 15 суток ареста, потом еще на 15. Затем Александра осудили на еще 15 суток, по прошествии которых освободили, он покинул Беларусь. В эмиграции он стал соучредителем Ассоциации родных и бывших политзаключенных.

Против Ирины же возбудили уголовное дело. Через 9 месяцев судья Гомельского областного суда Николай Доля назначил Ирине 5 лет заключения, признав ее виновной в «действиях, грубо нарушающих общественный порядок» и в «создании экстремистского формирования». Суд над журналисткой проходил в закрытом режиме, Ирина не признала вины.

