ФБР опубликовало фото подозреваемого в убийстве Кирка 12.09.2025, 5:44

За информацию о стрелке объявлено вознаграждение.

Федеральное бюро расследований обнародовало фотографии подозреваемого в убийстве Чарли Кирка, и обратилось к общественности с просьбой предоставить любую информацию за вознаграждение до 100 тысяч долларов, пишет Associated Press.

На фото запечатлен человек в шляпе, солнцезащитных очках и черной рубашке с длинным рукавом.

По данным следователей, подозреваемый после выстрела спрыгнул с крыши и убежал в жилой район, его личность пока не установлена. Как говорится в сообщении ФБР, он «похоже студенческого возраста» и «слился» со студентами кампуса. Бюро уже призвало жителей, проживающих вблизи Университета долины Юты, проверить свои камеры наблюдения.

Правоохранители также сообщили, что в лесополосе вблизи университетского кампуса, вероятно на пути отступления нападавшего, была найдена завернутая в полотенце винтовка Маузер калибра.30 со скользящим затвором. Внутри была обнаружена использованная гильза, а также три патрона в магазине. Оружие и боеприпасы сейчас проходят судебно-криминалистический анализ в федеральной лаборатории. Следователи надеются, что это должно помочь установить личность стрелка или мотив преступления.

Ранее ФБР уже задерживали двух человек, которые оказались непричастными и были освобождены.

Напомним, что Кирка убили накануне в штате Юта.

Дональд Трамп во время выступления в Пентагоне Трамп заявил, что посмертно наградит Кирка президентской медалью Свободы. Это высшая гражданская награда Соединенных Штатов, вручается президентами людям, которые внесли значительный вклад в различные сферы, включая культуру и государственную службу.

