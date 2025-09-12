В России началась истерика из-за атаки рекордного количества украинских ударных дронов

В России началась истерика из-за атаки рекордного количества украинских ударных дронов1
- 12.09.2025, 8:13
Запуски продолжались до утра.
Поздно вечером 11 сентября в пабликах страны-агрессора РФ и на временно оккупированных украинских территориях началась настоящая паника из-за атаки рекордного количества украинских ударных дронов. Под атакой были оккупированные части Донбасса, а также Ростовская и Брянская области и дальше – Смоленская, Тверская, Псковская, Воронежская и Ленинградская область включительно, пишет OBOZ.UA.
Россияне считают, что украинцы запустили более 100 беспилотников. Вследствие атак возникли пожары..
Отдельно россияне ждут «польского ответа» за атаку дронами в позапрошлые сутки.
Так или иначе, в Смоленской области уже массово жалуются на взрывы. Губернатор области Василий Анохин сообщает, что «в южной части города работает система ПВО».
Жители Смоленщины рассказывают о как минимум пяти «взрывах с яркими вспышками». Зафиксировано попадание в «Лукойл», то ли АЗС, то ли другое предприятие топливного гиганта России.
В OSINT-сообществе уверяют, что поражена не АЗС, а именно нефтебаза «Лукойл». Специалисты сообщества предоставляют ее координаты – 54.8808377, 32.4323010.
Это нефтебаза в поселке Кардымово. Объем резервуарного парка базы для хранения нефтепродуктов составляет более 10 тысяч кубических метров.
«В результате украинской атаки зафиксировано по меньшей мере два попадания», – заверили в OSINT-сообществе.
Как сообщал OBOZ.UA из собственных источников в Главном управлении разведки, в результате взрывов в российской Пензе были поражены магистральный нефтепровод и региональный газопровод. Оба обеспечивали деятельность военных объектов страны-агрессора, задействованных в войне против Украины.
В течение августа было поражено 60 целей в РФ, всего украинские дроны атаковали более 67 тысяч объектов врага. В то же время Силы обороны вернули контроль над территорией в 58 квадратных километров.