В европейской стране искусственный интеллект назначили министром для борьбы с коррупцией 12.09.2025, 8:15

Ее зовут Дьелла, что на албанском означает «солнечный свет».

Албания первой в мире ввела в правительство «ИИ-министра». Не министра по делам ИИ, а именно виртуального чиновника — сделанного из кода и пикселей. Ее зовут Дьелла, что на албанском означает «солнечный свет», пишет Politico.

Премьер-министр Албании Эди Рама 11 сентября объявил, что Дьелла будет отвечать за все государственные закупки. Еще летом он в шутку рассуждал о том, что однажды у страны появится цифровой министр, а то и «премьер-министр-ИИ». Но мало кто думал, что это случится так быстро.

Новую «коллегу» Рама представил на съезде Социалистической партии в Тиране, где оглашал кадровые перестановки в правительстве.

«Дьелла — первый член кабинета, который не существует физически, а создан искусственным интеллектом», — сказал премьер.

По его словам, решение о тендерах теперь будет выводиться из министерств и передаваться в руки ИИ, который станет «слугой общественных закупок». Процесс внедрения виртуального чиновника будет поэтапным, а цель задумки — полностью исключить коррупцию и сделать государственные тендеры «на 100% прозрачными и читаемыми».

На самом деле граждане Албании уже знакомы с Дьеллой: она работает как движок национальной цифровой платформы e-Albania, где доступны почти все госуслуги. У нее даже есть аватар — девушка в традиционной албанской одежде.

Дьелла будет оценивать заявки на тендеры и получит право привлекать специалистов со всего мира. По словам Рамы, это поможет сломать «предвзятость и ригидность администрации».

Коррупция в госсекторе, особенно в сфере закупок, давно считается болезненной темой для Албании и регулярно указывается Евросоюзом в отчетах о верховенстве права. На фоне борьбы с этой проблемой Рама в мае 2025 года получил исторический четвертый мандат, заявив, что к 2030 году страна намерена войти в ЕС.

