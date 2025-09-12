Туск пообещал адекватное наказание тем, кто захочет атаковать Польшу
- 12.09.2025, 8:46
Польша будет очень пристально следить за событиями на восточной границе.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что любые дальнейшие попытки атаковать Польшу, всегда будут иметь адекватный ответ.
Об этом сообщает tvp.info.
Глава правительства отметил, что «каждый, кто решит каким-либо образом атаковать Польшу, польскую территорию или польское воздушное пространство, всегда должен будет считаться с адекватной реакцией».
"Каждый, кто захочет каким-либо образом атаковать Польшу, будет адекватно наказан, как это было в ночь 10 сентября», - заявил премьер по итогам заседания Совета национальной безопасности.
Туск заверил, что Польша будет «очень точно и пристально следить за событиями на восточной границе, связанных с военными учениями России и Беларуси «Запад».
«Ничто не избежит нашего внимания, и мы, конечно, будем информировать обо всем наших союзников», - сказал глава правительства.
Премьер подчеркнул, что польские власти «не считают, а абсолютно уверены, что за этой провокацией стоит Россия».
«Мы отвергаем все манипуляции и дезинформацию, которые намекают, что за атакой стоит Украина. Ответственность лежит на Российской Федерации», - подчеркнул Туск.
Напомним, в ночь на 10 сентября около 20 российских ударных беспилотников вторглись в воздушное пространство Польши.