Туск пообещал адекватное наказание тем, кто захочет атаковать Польшу 12.09.2025, 8:46

1,528

Дональд Туск

Фото: Bloomberg

Польша будет очень пристально следить за событиями на восточной границе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что любые дальнейшие попытки атаковать Польшу, всегда будут иметь адекватный ответ.

Об этом сообщает tvp.info.

Глава правительства отметил, что «каждый, кто решит каким-либо образом атаковать Польшу, польскую территорию или польское воздушное пространство, всегда должен будет считаться с адекватной реакцией».

"Каждый, кто захочет каким-либо образом атаковать Польшу, будет адекватно наказан, как это было в ночь 10 сентября», - заявил премьер по итогам заседания Совета национальной безопасности.

Туск заверил, что Польша будет «очень точно и пристально следить за событиями на восточной границе, связанных с военными учениями России и Беларуси «Запад».

«Ничто не избежит нашего внимания, и мы, конечно, будем информировать обо всем наших союзников», - сказал глава правительства.

Премьер подчеркнул, что польские власти «не считают, а абсолютно уверены, что за этой провокацией стоит Россия».

«Мы отвергаем все манипуляции и дезинформацию, которые намекают, что за атакой стоит Украина. Ответственность лежит на Российской Федерации», - подчеркнул Туск.

Напомним, в ночь на 10 сентября около 20 российских ударных беспилотников вторглись в воздушное пространство Польши.

