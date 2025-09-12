Сенаторы США готовят законопроект о признании Лукашенко спонсором терроризма
- 12.09.2025, 8:58
- 3,750
Россия также будет в этом списке.
В Сенате США готовят законопроект, которым Россия и режим в Беларуси будут объявлены спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей.
Об этом сообщает Axios.
Как отмечается, сенаторы Линдси Грэм (республиканец), Ричард Блюменталь (демократ), Эми Клобучар (демократ) и Кэти Бритт (республиканец) представили в четверг новый законопроект, который окажет новое давление на Россию.
Он объявит Россию и Беларусь государственными спонсорами терроризма, если они не вернут более 19 тыс. детей, которые, по данным Украины, были похищены во время войны.
Также сообщается, что сейчас Куба, Иран, Северная Корея и Сирия признаны государствами-спонсорами терроризма согласно американскому законодательству.
Грэм заявил, что «Россия заслужила право быть в этом списке».
«Мы попросим лидеров обеих партий дать нам возможность обсудить этот вопрос и проголосовать, и мы хотим начать прямо сейчас», - отметил Грэм.
Кроме того, Грэм продолжает работать над тем, чтобы Белый дом поддержал его отдельный двухпартийный законопроект о санкциях против России, который имеет более 80 соавторов.
Законопроект предусматривает введение экономических санкций против России, если российский диктатор Вододимир Путин откажется от переговоров с Украиной, а также установление 500% пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.
В четверг Грэм заявил журналистам, что у него состоялся «очень хороший разговор» с Белым домом.
Грэм сказал, что планирует в четверг поговорить с лидером большинства Джоном Тьюном (Республиканская партия) о вынесении законопроекта на голосование: «Мы попытаемся создать еще один фронт против путинской России».