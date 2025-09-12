«Это была не ошибка» 12.09.2025, 9:11

Радослав Сикорский

Фото: Getty Images

Сикорский ответил Трампу.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал слова президента США Дональда Трампа по поводу нарушения польского воздушного пространства российскими дронами. Американский президент заявил, что это могла быть «ошибка». В пятницу утром Сикорский опубликовал запись из Киева, в которой вновь прокомментировал российскую атаку, сообщает TVN24.

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о нарушении польского воздушного пространства российскими дронами, оценил, что «это могла быть ошибка». «Независимо от этого, я не доволен ничем, что связано со всей этой ситуацией, но я надеюсь, что это закончится», – добавил он.

Это был всего лишь второй публичный комментарий Трампа по поводу вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши. В среду он выразил удивление по поводу этого инцидента в своем посте в социальной сети Truth Social. «Что происходит с Россией, нарушающей воздушное пространство Польши с помощью дронов? Начинается! (англ. «Here we go!»)», – написал он.

На слова Трампа отреагировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. «Нет, это не была ошибка», – написал он на платформе X.

Nie, to nie była pomyłka. https://t.co/PpVmHwoBc8 — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 11, 2025

В пятницу утром глава МИД опубликовал на X видеозапись с подписью «отчет из Киева», на которой посол Польши в Украине Петр Лукашевич сообщает, что после последнего дронного и ракетного удара по Киеву повреждения польского посольства и консульства были устранены. «Мы работаем в обычном режиме в этих условиях», — добавляет дипломат. «В ночь, когда над Польшей пролетело 19 российских дронов, над Украиной пролетело 400, плюс 40 ракет. Это не были ошибки», — заявляет Сикорский на записи.

