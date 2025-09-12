Лосик: У некоторых освобожденных политзаключенных отняли паспорта перед высылкой в Литву

Лосик: У некоторых освобожденных политзаключенных отняли паспорта перед высылкой в Литву3
12.09.2025
Взамен документов им выписали на обычном листе А4 справку.
У белорусских заключенных, которые провели в СИЗО КГБ ночь перед освобождением и выдворением в Литву, отняли паспорта. Об этом «Радыё Свабода» рассказал администратор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик.
По словам Лосика, еще накануне он находился в ШИЗО Новополоцкой колонии.
— Еще вчера мне лили хлорку на пол. Там летом холодно очень. Спал я на голой доске еще вчера. Не ожидал [освобождения], — рассказал бывший узник.
Однако утром 10 сентября после утренней проверки ему велели собрать вещи, надели наручники и мешок на голову и повезли в автомобиле в Минск, где Лосик попал в «американку» — СИЗО КГБ.
— Там нас было 13 человек — Николай Статкевич, Дашкевич, Дедок — много кто. Мы там провели ночь. И все, кто там был, — нас утром забрали и привезли на границу. И все, кто был в «американке», у всех украли паспорта. То есть мы сюда приехали — ни у кого нет паспортов. Забрали фотографии, все бумаги, приговоры, тетради — забрали просто все, — рассказал бывший политзаключенный.
Об отнятых паспортах рассказали и несколько других политзаключенных. По их словам, взамен документов им выписали на обычном листе А4 справку, подтверждающую личность: «Справка номер 1 для подтверждения личности. ФИО». Туда же вклеили фото и поставили печать. Именно с такими «документами» они и попали в Литву.
В Литве на границе им выписали визы на 15 дней. Их вклеили на отдельный лист. Есть специальный бланк для таких случаев, куда литовские пограничники вклеивают визу. Далее они уже в Литве должны пройти обычный путь получения гуманитарного статуса.
Напомним, 11 сентября стало известно об освобождении 52 политических узников в Беларуси. Из них 14 — иностранцы.
Заключенных отправили в Литву, хотя некоторые из них впоследствии говорили, что не хотели уезжать из Беларуси.
Один из освобожденных, политик Николай Статкевич, в итоге отказался ехать в Литву и вернулся на белорусскую сторону.
— Было несколько попыток его уговорить: и американские дипломаты, и жена, и еще какая-то женщина. Мне дали пять минут, это была последняя попытка. Завели туда, это происходило в Беларуси, на погранпереходе. Он отказался. Он считает, что Лукашенко не решает его судьбу. Он будет находиться там, где хочет, и плевать он хотел «на вашего колхозного лидера». Он хочет находиться в Беларуси, — передал слова Статкевича его соратник Евгений Вильский.
После того как стало окончательно ясно, что Николай Статкевич не изменит своего решения, его увезли в неизвестном направлении. По словам Вильского, это делали люди в масках, которые все время находились рядом.