Польша отправляет 40 тысяч солдат на границу с Беларусью

  • 12.09.2025, 9:50
Польша отправляет 40 тысяч солдат на границу с Беларусью

В ответ на учения «Запад-2025».

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что в ближайшие дни «на польских границах будет около 40 тысяч солдат». Это связано с российско-белорусскими учениями «Запад», которые в пятницу начнутся недалеко от польской границы.

Маневры «Запад-2025» запланированы на 12-16 сентября и будут первыми с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. Маневры пройдут, в частности, в Гродно и Правдинске, недалеко от польской границы.

«Польша готовилась к маневрам «Запад-2025» в течение многих месяцев. Польская армия провела учения, в которых приняли участие более 30 тысяч польских солдат, а также солдаты Альянса, чтобы адекватно ответить на «Запад-2025», — сказал Томчик в эфире Polsat News.

— Давайте помнить, что «Запад-2025» — это наступательные учения. С них началась война на Украине, а также агрессия против Грузии. В связи с этим польская армия готовилась к этому. В ближайшие дни у нас на границе будет около 40 тысяч солдат, — подчеркнул вице-министр.

Во время маневров Россия планирует использовать гиперзвуковые ракеты «Орешник» и провести симуляцию применения ядерного оружия.

Литовское министерство обороны предупреждает, что учения могут включать в себя тестирование готовности Западного военного округа и Балтийского флота. «Учитывая нехватку солдат и оборудования, Россия может использовать свой ядерный потенциал», — заявил британский аналитический центр Chatham House.

В маневрах примут участие до 30 тысяч солдат, из которых 6-8 тысяч будут дислоцированы в Беларуси.

