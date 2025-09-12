Трамп: На убийц Чарли Кирка фактически объявлена охота

Трамп: На убийц Чарли Кирка фактически объявлена охота1
- 12.09.2025, 9:59
Президент США раскрыл подробности.
Президент США Дональд Трамп заявил, что на причастных к убийству Чарли Кирка устроили «охоту» и надеются вскоре его задержать.
Об этом сообщает Fox News.
«У нас существует группа радикальных левых сумасшедших и мы собираемся решить эту проблему (найти убийц. - ред.)», - сказал глава государства.
Трамп также назвал стрелка, который застрелил Кирка «настоящим животным» и назвал «позорным» то, что он сделал.
В то же время, президент напомнил, что Чарли Кирк был «большим противником насилия».
«Я думаю так же. Он (Кирк. - ред.) был сторонником ненасильственных методов. Я бы хотел, чтобы люди реагировали именно так», - сказал Трамп.
Убийство Чарли Кирка
Чарльз (Чарли) Джеймс Кирк был известным американским консервативным активистом, публицистом и медиаперсоной.
С 2021 года активист руководил организацией Turning Point USA (TPUSA), которая стала крупнейшим студенческим движением консервативного направления и имеет миллионы последователей в соцсетях.
Кирк регулярно критиковал военную помощь США для Украины и политику президента Владимира Зеленского. В частности, активист обвинял украинского лидера в нежелании завершать войну с Россией.