закрыть
12 сентября 2025, пятница, 10:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: На убийц Чарли Кирка фактически объявлена охота

1
  • 12.09.2025, 9:59
  • 1,290
Трамп: На убийц Чарли Кирка фактически объявлена охота
Дональд Трамп

Президент США раскрыл подробности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на причастных к убийству Чарли Кирка устроили «охоту» и надеются вскоре его задержать.

Об этом сообщает Fox News.

«У нас существует группа радикальных левых сумасшедших и мы собираемся решить эту проблему (найти убийц. - ред.)», - сказал глава государства.

Трамп также назвал стрелка, который застрелил Кирка «настоящим животным» и назвал «позорным» то, что он сделал.

В то же время, президент напомнил, что Чарли Кирк был «большим противником насилия».

«Я думаю так же. Он (Кирк. - ред.) был сторонником ненасильственных методов. Я бы хотел, чтобы люди реагировали именно так», - сказал Трамп.

Убийство Чарли Кирка

Чарльз (Чарли) Джеймс Кирк был известным американским консервативным активистом, публицистом и медиаперсоной.

С 2021 года активист руководил организацией Turning Point USA (TPUSA), которая стала крупнейшим студенческим движением консервативного направления и имеет миллионы последователей в соцсетях.

Кирк регулярно критиковал военную помощь США для Украины и политику президента Владимира Зеленского. В частности, активист обвинял украинского лидера в нежелании завершать войну с Россией.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох