12 сентября 2025, пятница, 10:20
Беларусь вводит лицензирование импорта аккумуляторов

  • 12.09.2025, 10:13
Так решил совмин.

Беларусь вводит лицензирование импорта аккумуляторов. Это предусмотрено постановлением совмина, которое 12 сентября было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Новые правила затрагивают аккумуляторы электрические, свинцовые, используемые для запуска поршневых двигателей, работающие с жидким электролитом массой более 5 кг, для промышленной сборки, а также аккумуляторы электрические, свинцовые, работающие с жидким электролитом, прочие, массой более 5 кг.

Для их импорта необходимо будет получить разовую лицензию. Ее выдает Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством промышленности.

Правило не распространяется на товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Беларусь, происходящие из государств — членов ЕАЭС при условии подтверждения их происхождения сертификатом либо включенные в Евразийский реестр промышленных товаров стран ЕАЭС, а также ввозимые в качестве иностранной безвозмездной помощи.

После официального опубликования постановления лицензирование будет действовать семь месяцев, а основные пункты документа вступят в силу через месяц после его публикации.

