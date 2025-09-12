Беларусь вводит лицензирование импорта аккумуляторов
- 12.09.2025, 10:13
Так решил совмин.
Беларусь вводит лицензирование импорта аккумуляторов. Это предусмотрено постановлением совмина, которое 12 сентября было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Новые правила затрагивают аккумуляторы электрические, свинцовые, используемые для запуска поршневых двигателей, работающие с жидким электролитом массой более 5 кг, для промышленной сборки, а также аккумуляторы электрические, свинцовые, работающие с жидким электролитом, прочие, массой более 5 кг.
Для их импорта необходимо будет получить разовую лицензию. Ее выдает Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством промышленности.
Правило не распространяется на товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Беларусь, происходящие из государств — членов ЕАЭС при условии подтверждения их происхождения сертификатом либо включенные в Евразийский реестр промышленных товаров стран ЕАЭС, а также ввозимые в качестве иностранной безвозмездной помощи.
После официального опубликования постановления лицензирование будет действовать семь месяцев, а основные пункты документа вступят в силу через месяц после его публикации.