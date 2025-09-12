Лукашисты придумали нововведение для белорусов с иностранным ВНЖ 6 12.09.2025, 10:24

Оно коснется и тех, у кого двойное гражданство.

Белорусов, которые получили второе гражданство или вид на жительство иностранного государства, хотят обязать сдавать отпечатки пальцев при обмене документов. Это предусмотрено проектом изменений в закон «О государственной дактилоскопической регистрации», который был опубликован на Национальном правовом портале, пишет «Зеркало».

Документ был внесен советом министров, принят «палатой представителей» и одобрен советом республики.

Проект предлагает дополнить закон о дактилоскопической регистрации несколькими пунктами. Так, например, предлагается ввести обязательную дактилоскопию при выдаче или обмене документов для белорусов старше 14 лет и младше 75-ти, которые:

- приобрели гражданство (подданство) иностранного государства либо получившие вид на жительство или иной документ иностранного государства, предоставляющий право на льготы и другие преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью, которые проинформировали об этом органы внутренних дел либо дипломатические представительства или консульские учреждения Республики Беларусь в установленном порядке;

- постоянно проживают за пределами Республики Беларусь и ставшие на консульский учет граждан, оформивших выезд для постоянного проживания (оформивших постоянное проживание) за пределами Республики Беларусь в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Республики Беларусь.

Кроме того обязательную дактилоскопию предлагают ввести для иностранцев и лиц без гражданства, которые:

- обратились с ходатайством о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь;

- которым предоставлена временная защита в Республике Беларусь;

- обратившиеся за получением разрешения на временное или постоянное проживание в Республике Беларусь.

Прошлая версия закона обязывала сдавать «пальчики» только иностранцев и лиц без гражданства, которые подлежали депортации из Беларуси. В случае принятия изменений это требование будет расширено и на тех иностранцев и лиц без гражданства, которые:

- подлежат депортации, высылке из Республики Беларусь или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором Республики Беларусь о реадмиссии;

- проходят пограничный контроль при пересечении ими государственной границы Республики Беларусь:

- включены в Список лиц, въезд которых в Республику Беларусь запрещен или нежелателен, за исключением несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, лиц, достигших 75-летнего возраста;

- в отношении которых уполномоченными должностными лицами органов пограничной службы принято решение о проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации в интересах обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь.

Также обязательную дактилоскопию предлагают ввести для людей, которые «в силу состояния здоровья или возраста на момент установления их личности не способны сообщить о себе сведения доступными для понимания способами, лиц, которые отказываются сообщить о себе сведения или без вести пропавшие (безвестно исчезнувшие), местонахождение которых на территории Республики Беларусь установлено».

