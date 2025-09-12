Атаки Украины бьют по карманам россиян 2 12.09.2025, 10:38

2,314

Иллюстративное фото: AFP

Цены на бензин в России стремительно растут.

Удары украинских беспилотников по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре приводят к росту цен на топливо и перебоям с поставками в регионах, пишет France24 (перевод — сайт Charter97.org).

С начала лета атаки вывели из строя мощности в Самарской, Рязанской, Волгоградской, Саратовской, Ростовской, Краснодарской и Коми республике. По оценке аналитиков, производство бензина сократилось примерно на 10%. В то же время спрос увеличился из-за сельхозсезона и роста числа автопутешествий.

В Москве литр АИ-95 стоит уже 66 рублей (около $0,77), что на 6,7% дороже начала года. В регионах фиксируются очереди на заправках и перебои. «Мало-помалу, но постоянно цена растет. Все заметили», — жалуется 62-летний пенсионер Олег. Для многих подорожание на 200–300 рублей в месяц становится ощутимым.

Средняя зарплата в России в 2024 году составляет около $1000, однако инфляция превышает 8%. Это делает рост цен особенно болезненным для населения.

Кремль был вынужден продлить запрет на экспорт бензина, чтобы стабилизировать внутренний рынок. Однако это играет на руку Киеву и Западу, которые стремятся лишить Москву доходов.

