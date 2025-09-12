«Будут нанесены ответные удары по военным объектам в Беларуси» 5 12.09.2025, 10:37

Фото: Wikipedia

Никто не будет слушать оправданий лукашенковского Минобороны.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина стала гостем YouTube-канала известного журналиста Евгения Киселева.

Интервью было записано 10 сентября — в день, когда 19 российских дронов вторглись в воздушное пространство Польши. Польский премьер Дональд Туск заявил, что многие БПЛА летели напрямую из Беларуси. Наталья Радина говорит об ответственности режима Лукашенко за атаку на Польшу:

— Заявление Минобороны Беларуси, в котором говорится о том, что они «сбивали дроны», как говорят белорусы, «смеху варта». Мы прекрасно понимаем, что никто никакие российские дроны над территорией Беларуси не сбивал.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что «чаша терпения Польши в отношении режима Лукашенко переполнилась». В первую очередь он имел в виду, конечно, прилет дронов с территории Беларуси, далее — проведение военных учений «Запад-2025» с агрессивным сценарием…

Наталья Радина считает, что Варшава может ответить на провокации Путина и Лукашенко:

— Если будет эскалация, если количество дронов, которые будут лететь в Польшу, увеличится, если это будут, опять же, ракеты, никто не будет слушать, как белорусское Минобороны оправдывается. Конечно же, будут нанесены ответные удары по военным объектам в Беларуси.

Путин сознательно идет на эскалацию. Он прекрасно видит, что Европа пока еще не готова к войне, и также видит, что не готов к каким-либо решительным действиям президент США Дональд Трамп. По сути, Трамп своей нерешительностью, своим нежеланием вводить серьезные санкции против России, своим нежеланием помогать Украине, дает российскому диктатору карт-бланш для нападения на Европу.

Буквально на днях была совершенно дикая новость, что на фоне учений «Запад-2025» (мы знаем их сценарий, что, возможно, также будет отрабатываться прорыв к Сувалскому коридору, будет отрабатываться применение ядерного оружия) Пентагон прекращает военную поддержку стран Балтии.

Ну что это, как не приглашение Путину к агрессии? Совершенно дикая политика. Не понимаю вообще, кто принимает эти решения, что эти люди знают о происходящем в мире.

