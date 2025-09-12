ГУР ударило по командному пункту РФ: ликвидированы топ-офицеры армии Путина

ГУР ударило по командному пункту РФ: ликвидированы топ-офицеры армии Путина4
- 12.09.2025, 10:49
- 6,010
Среди 18 погибших обнаружили двух подполковников.
Силы обороны Украины вместе с партизанами обнаружили и взорвали командный пункт Вооруженных сил Российской Федерации на оккупированной части Запорожской области. Среди 18 погибших обнаружили двух подполковников.
Один из погибших топофицеров ВС РФ — подполковник Дмитрий Пашабеков, написал полковник ВСУ Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц» в Telegram-канале. Выяснилось, что инцидент произошел еще 30 августа, когда о нем впервые сообщил руководитель центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
Сообщение Штефана появилось в сети утром 12 сентября. Офицер опубликовал фото российского подполковника, взорванного в Запорожской области, и напомнил имя другого подполковника, о смерти которого стало известно две недели назад. Оба военных ВС РФ находились в командном пункте, который взлетел в воздух 30 августа, как заявил Андрющенко. Согласно предварительным данным, погибли два подполковника — Дмитрий Пашабеков и Руслан Шигабутдинов.
Удар по ВС РФ — детали попадания по командному пункту
Андрющенко писал об ударе по командному пункту РФ 1 сентября. Выяснилось, что инцидент произошел 30 августа — взорвалось в оккупированном населенном пункте Воскресенка. Указывается, что это был результат спецоперации ГУР и Мариупольского Сопротивления, которые совместно сожгли точку с российскими военными: как именно, дроном, взрывчаткой, ракетой, не уточняется. Согласно данным чиновника, могло погибнуть суммарно 18 россиян — 17 офицеров и один рядовой. Погибшие — военные 35 общевойсковой армии ВС РФ.
«Все исполнители — в безопасности. Офицеры руководили наступлением на одном из участков на Запорожском направлении. Теперь наступления не будет», — говорится в заметке.
Точные координаты попадания — 47.43636, 36.38773, уточнил Андрющенко. Также добавляется скриншот карты пожаров FIRMS NASA, на которой красным обозначено, где произошло возгорание.
На карте боевых действий проекта DeepState можно отыскать местность, в которой подожгли командный пункт ВС РФ 30 августа. Видим, что россияне находились в 20 км от линии соприкосновения на Гуляйпольском направлении.