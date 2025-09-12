Психологи рассказали о неожиданных способах укрепления отношений 2 12.09.2025, 10:52

2,272

Есть три важных фактора.

В обществе часто считают, что конфликты — признак проблем в отношениях. Однако психологи отмечают, что для пар с крепкой эмоциональной основой споры могут стать не разрушением, а способом углубить близость. Этот феномен называют «парадоксом конфликта» — когда после ссоры партнеры становятся ближе друг к другу, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Эмоциональная перенастройка.

Со временем ожидания и потребности меняются, и напряжение накапливается. Для здоровых пар ссора становится способом «перенастроить» отношения и ясно выразить новые потребности. Главное — видеть за раздражением скрытый запрос: «Посмотри на меня по-другому, мне нужна твоя поддержка».

Отношения, способные выдержать напряжение.

Эмоционально устойчивые пары умеют «сдерживать» конфликт, не позволяя ему разрушить основу связи. Даже в разгар спора они уверены, что отношения выдержат. Исследования показывают — чем выше чувство безопасности в паре, тем быстрее партнеры восстанавливают близость после ссоры.

Конфликт раскрывает уязвимости.

Часто за обвинениями и молчанием скрываются страхи, боль или неуверенности. Пары, которые способны увидеть эти скрытые эмоции и откликнуться на них с вниманием, углубляют доверие и близость.

Спор не обязательно сигнал о кризисе. При грамотном подходе конфликт становится не угрозой, а инструментом роста — и именно это может сделать союз сильнее.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com