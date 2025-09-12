закрыть
12 сентября 2025, пятница, 12:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Психологи рассказали о неожиданных способах укрепления отношений

2
  • 12.09.2025, 10:52
  • 2,272
Психологи рассказали о неожиданных способах укрепления отношений

Есть три важных фактора.

В обществе часто считают, что конфликты — признак проблем в отношениях. Однако психологи отмечают, что для пар с крепкой эмоциональной основой споры могут стать не разрушением, а способом углубить близость. Этот феномен называют «парадоксом конфликта» — когда после ссоры партнеры становятся ближе друг к другу, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Эмоциональная перенастройка.

Со временем ожидания и потребности меняются, и напряжение накапливается. Для здоровых пар ссора становится способом «перенастроить» отношения и ясно выразить новые потребности. Главное — видеть за раздражением скрытый запрос: «Посмотри на меня по-другому, мне нужна твоя поддержка».

Отношения, способные выдержать напряжение.

Эмоционально устойчивые пары умеют «сдерживать» конфликт, не позволяя ему разрушить основу связи. Даже в разгар спора они уверены, что отношения выдержат. Исследования показывают — чем выше чувство безопасности в паре, тем быстрее партнеры восстанавливают близость после ссоры.

Конфликт раскрывает уязвимости.

Часто за обвинениями и молчанием скрываются страхи, боль или неуверенности. Пары, которые способны увидеть эти скрытые эмоции и откликнуться на них с вниманием, углубляют доверие и близость.

Спор не обязательно сигнал о кризисе. При грамотном подходе конфликт становится не угрозой, а инструментом роста — и именно это может сделать союз сильнее.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох