Психологи рассказали о неожиданных способах укрепления отношений

Психологи рассказали о неожиданных способах укрепления отношений2
- 12.09.2025, 10:52
- 2,272
Есть три важных фактора.
В обществе часто считают, что конфликты — признак проблем в отношениях. Однако психологи отмечают, что для пар с крепкой эмоциональной основой споры могут стать не разрушением, а способом углубить близость. Этот феномен называют «парадоксом конфликта» — когда после ссоры партнеры становятся ближе друг к другу, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
Эмоциональная перенастройка.
Со временем ожидания и потребности меняются, и напряжение накапливается. Для здоровых пар ссора становится способом «перенастроить» отношения и ясно выразить новые потребности. Главное — видеть за раздражением скрытый запрос: «Посмотри на меня по-другому, мне нужна твоя поддержка».
Отношения, способные выдержать напряжение.
Эмоционально устойчивые пары умеют «сдерживать» конфликт, не позволяя ему разрушить основу связи. Даже в разгар спора они уверены, что отношения выдержат. Исследования показывают — чем выше чувство безопасности в паре, тем быстрее партнеры восстанавливают близость после ссоры.
Конфликт раскрывает уязвимости.
Часто за обвинениями и молчанием скрываются страхи, боль или неуверенности. Пары, которые способны увидеть эти скрытые эмоции и откликнуться на них с вниманием, углубляют доверие и близость.
Спор не обязательно сигнал о кризисе. При грамотном подходе конфликт становится не угрозой, а инструментом роста — и именно это может сделать союз сильнее.