«Такой тишины не было никогда» 13 12.09.2025, 11:02

7,738

Фото: onliner

Что сейчас происходит в пункте пропуска на границе с Польшей?

Что сейчас происходит на границе с Польшей? В «Тересполе» — не знаем, туда не пускают, пишет «Онлайнер».

Польские пограничники натянули несколько рядов колючей проволоки и установили металлические щиты на мосту между двумя странами. Позднее подвезли бетонные конструкции. В пункте пропуска «Брест» — тишина, транспорта нет. «Такой тишины здесь не было никогда», — сказали журналистам.

Сейчас граница закрыта, движение по мосту заблокировано польской стороной. Пункт пропуска «Брест» работает, но транспорта тут по понятным причинам нет. Работает и система электронной очереди: можно приехать, получить талончик и отправиться дожидаться новостей с границы. Некоторые так и делают, мотивируя это тем, что «когда-нибудь границу откроют». Можно предположить, что в электронной очереди более 1500 авто.

Напомним, о полном закрытии границы 9 сентября заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Это решение он объяснил учениями «Запад-2025» вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, которые пройдут с 12 по 16 сентября. Когда возобновится приграничное движение, неизвестно.

Решение Польши повлекло отмену регулярных и туристических автобусных рейсов, следующих в эту страну. Некоторые перевозчики отменили поездки вплоть до 19 сентября. Пассажирам, купившим билеты на 12 сентября и позже, предложили вернуть деньги за билеты.

Литва и Латвия оставшиеся пункты пропуска не закрывают, пересечь границу можно через «Каменный Лог» и «Бенякони», а также через пункт пропуска «Григоровщина».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com