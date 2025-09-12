закрыть
12 сентября 2025, пятница, 12:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Такой тишины не было никогда»

13
  • 12.09.2025, 11:02
  • 7,738
«Такой тишины не было никогда»
Фото: onliner

Что сейчас происходит в пункте пропуска на границе с Польшей?

Что сейчас происходит на границе с Польшей? В «Тересполе» — не знаем, туда не пускают, пишет «Онлайнер».

Польские пограничники натянули несколько рядов колючей проволоки и установили металлические щиты на мосту между двумя странами. Позднее подвезли бетонные конструкции. В пункте пропуска «Брест» — тишина, транспорта нет. «Такой тишины здесь не было никогда», — сказали журналистам.

Сейчас граница закрыта, движение по мосту заблокировано польской стороной. Пункт пропуска «Брест» работает, но транспорта тут по понятным причинам нет. Работает и система электронной очереди: можно приехать, получить талончик и отправиться дожидаться новостей с границы. Некоторые так и делают, мотивируя это тем, что «когда-нибудь границу откроют». Можно предположить, что в электронной очереди более 1500 авто.

Напомним, о полном закрытии границы 9 сентября заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Это решение он объяснил учениями «Запад-2025» вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, которые пройдут с 12 по 16 сентября. Когда возобновится приграничное движение, неизвестно.

Решение Польши повлекло отмену регулярных и туристических автобусных рейсов, следующих в эту страну. Некоторые перевозчики отменили поездки вплоть до 19 сентября. Пассажирам, купившим билеты на 12 сентября и позже, предложили вернуть деньги за билеты.

Литва и Латвия оставшиеся пункты пропуска не закрывают, пересечь границу можно через «Каменный Лог» и «Бенякони», а также через пункт пропуска «Григоровщина».

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох