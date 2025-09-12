«Такой тишины не было никогда»13
- 12.09.2025, 11:02
- 7,738
Что сейчас происходит в пункте пропуска на границе с Польшей?
Что сейчас происходит на границе с Польшей? В «Тересполе» — не знаем, туда не пускают, пишет «Онлайнер».
Польские пограничники натянули несколько рядов колючей проволоки и установили металлические щиты на мосту между двумя странами. Позднее подвезли бетонные конструкции. В пункте пропуска «Брест» — тишина, транспорта нет. «Такой тишины здесь не было никогда», — сказали журналистам.
Сейчас граница закрыта, движение по мосту заблокировано польской стороной. Пункт пропуска «Брест» работает, но транспорта тут по понятным причинам нет. Работает и система электронной очереди: можно приехать, получить талончик и отправиться дожидаться новостей с границы. Некоторые так и делают, мотивируя это тем, что «когда-нибудь границу откроют». Можно предположить, что в электронной очереди более 1500 авто.
Напомним, о полном закрытии границы 9 сентября заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Это решение он объяснил учениями «Запад-2025» вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, которые пройдут с 12 по 16 сентября. Когда возобновится приграничное движение, неизвестно.
Решение Польши повлекло отмену регулярных и туристических автобусных рейсов, следующих в эту страну. Некоторые перевозчики отменили поездки вплоть до 19 сентября. Пассажирам, купившим билеты на 12 сентября и позже, предложили вернуть деньги за билеты.
Литва и Латвия оставшиеся пункты пропуска не закрывают, пересечь границу можно через «Каменный Лог» и «Бенякони», а также через пункт пропуска «Григоровщина».