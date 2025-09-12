В Киев прибыли глава МИД Польши Сикорский и принц Гарри 1 12.09.2025, 11:00

2,368

Принц Гарри

Стали известны цели визитов.

В Киев с визитом прибыли министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и принц Гарри.

Об этом сообщает The Guardian.

«Вице-премьер-министр, министр иностранных дел Радослав Сикорский начал свой визит в Украину. На киевском железнодорожном вокзале его встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига», - отметили в МИД Польши.

Также в Киев совершил неанонсированный визит принц Гарри. По данным The Guardian, принца и команду из его фонда «Invictus Games» пригласили в Киев, чтобы обсудить новые инициативы по поддержке раненых.

Известно, что во время поездки принц посетит Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Ожидается, что он проведет встречу с 200 ветеранами, которых также пригласили. Он также встретится с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

Принц Гарри отметил, что хочет сделать «все возможное», чтобы помочь выздороветь тысячам военнослужащих, которые получили серьезные ранения.

«Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления», - отметил принц Гарри.

Герцог Сассекский добавил, что сначала его пригласила в Киев Ольга Руднева, основательница и генеральный директор центра Superhumans во Львове.

«Я случайно встретил Ольгу в Нью-Йорке. Это была случайная встреча, и я спросил ее, чем я могу помочь. Она сказала: «Наибольшее влияние вы будете иметь, когда приедете в Киев». Мне пришлось уточнить у жены и британского правительства, чтобы убедиться, что все в порядке. Затем пришло официальное приглашение», - добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com