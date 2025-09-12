Британия ввела новый пакет санкций против России 12.09.2025, 11:08

Список расширили еще на 30 позиций.

В пятницу, 12 сентября, Великобритания объявила о новом пакете санкций против России. Список расширили еще на 30 позиций.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается в заявлении правительства, он включает 70 новых спецификаций и 30 новых обозначений.

Ограничения направлены на усиление экономического и политического давления на Кремль в ответ на его агрессивные действия.

Напомним, на днях министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми анонсировал дополнительные санкции против России, однако не раскрыл деталей будущих ограничений.

Также недавно Великобритания ввела санкции против лиц и организаций, причастных к депортации украинских детей.

В список попали мать лидера Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова и Фонд Ахмата Кадырова, который организует лагеря перевоспитания и милитаризации детей. В целом санкции коснулись восьми человек и трех организаций, связанных с Кремлем.

Кроме того, Европейский Союз готовит 19-й пакет санкций против России с начала полномасштабной войны против Украины.

Новые ограничения, ожидаемые в сентябре, направлены на «теневой флот» и компании, которые помогают Москве обходить ограничения.

