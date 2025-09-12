Стартовали российско-белорусские учения «Запад-2025» 2 12.09.2025, 11:16

Польша в ответ перебрасывает войска к своим восточным границам.

Стартовали совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2025», сообщили 12 сентября в пресс-службе Минобороны.

Данное учение «является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году», отметили в российском военном ведомстве.

На первом этапе маневров военные отработают вопросы управления соединениями и воинскими частями «при отражении агрессии против «союзного государства», организации взаимодействия и всех видов обеспечения в интересах выполнения задач по предназначению».

«Основным содержанием второго этапа станет управление войсками и силами при восстановлении территориальной целостности «союзного государства», разгроме противника, в том числе с участием коалиционной группировки войск (сил) дружественных государств», — отметили в российском военном ведомстве.

Практические действия войск пройдут на полигонах на территории Беларуси и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что в ближайшие дни «на польских границах будет около 40 тысяч солдат».

Маневры «Запад-2025» запланированы на 12-16 сентября и будут первыми с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. Маневры пройдут, в частности, в Гродно и Правдинске, недалеко от польской границы.

«Давайте помнить, что «Запад-2025» — это наступательные учения. С них началась война на Украине, а также агрессия против Грузии. В связи с этим польская армия готовилась к этому. В ближайшие дни у нас на границе будет около 40 тысяч солдат», — подчеркнул польский вице-министр.

Во время маневров Россия планирует использовать гиперзвуковые ракеты «Орешник» и провести симуляцию применения ядерного оружия.

Литовское министерство обороны предупреждает, что учения могут включать в себя тестирование готовности Западного военного округа и Балтийского флота. «Учитывая нехватку солдат и оборудования, Россия может использовать свой ядерный потенциал», — заявил британский аналитический центр Chatham House.

В маневрах примут участие до 30 тысяч солдат, из которых 6-8 тысяч будут дислоцированы в Беларуси.

Напомним, в связи с учениями «Запад-2025» Польша бессрочно закрыла границу с Беларусью. Пункты пропуска перестали работать в 1.00 (по минскому времени) 12 сентября.

Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский уточнил, что граница с Беларусью будет закрыта не на время проведения учений «Запад», а в связи с ними: «Срок закрытия границы — бессрочный. Мы будем постоянно анализировать ситуацию».

При этом министр подчеркнул, что польская сторона не намерена «держать границу закрытой даже один день без необходимости».

