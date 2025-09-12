закрыть
12 сентября 2025, пятница, 12:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Особняк Дэвида Линча выставлен на продажу за $15 миллионов

1
  • 12.09.2025, 11:19
Особняк Дэвида Линча выставлен на продажу за $15 миллионов
Дэвид Линч

Культовый режиссер прожил в нем более 35 лет.

Голливудский особняк культового режиссера Дэвида Линча, ушедшего из жизни в январе этого года, появился на рынке недвижимости с ценником в $15 миллионов, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Линч прожил на этом участке более 35 лет. Именно здесь он работал над культовыми фильмами «Малхолланд Драйв», «Шоссе в никуда» и другими проектами.

Главный дом был построен в 1963 году архитектором Ллойдом Райтом, сыном легендарного Фрэнка Ллойда Райта. Здание внесено в реестр исторических достопримечательностей как образец модернистской жилой архитектуры середины XX века, отличающийся смелой геометрией, панорамными окнами и гармонией с природным ландшафтом.

Со временем Линч расширил владения, приобретя два соседних дома на улице Сеналда-драйв, где располагалась его студия Asymmetrical Productions. В особняке были обустроены собственная монтажная и кинозал, а в 1991 году архитектор построил бассейн и домик у бассейна. Позднее режиссер добавил двухэтажный гостевой дом и еще одну резиденцию с авторской отделкой.

Таким образом сформировался целый жилой комплекс, отражающий уникальный вкус и творческое наследие Линча — автора «Твин Пикс» и других произведений, объединивших нуар, хоррор и сюрреализм.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох