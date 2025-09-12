Особняк Дэвида Линча выставлен на продажу за $15 миллионов 1 12.09.2025, 11:19

Дэвид Линч

Культовый режиссер прожил в нем более 35 лет.

Голливудский особняк культового режиссера Дэвида Линча, ушедшего из жизни в январе этого года, появился на рынке недвижимости с ценником в $15 миллионов, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Линч прожил на этом участке более 35 лет. Именно здесь он работал над культовыми фильмами «Малхолланд Драйв», «Шоссе в никуда» и другими проектами.

Главный дом был построен в 1963 году архитектором Ллойдом Райтом, сыном легендарного Фрэнка Ллойда Райта. Здание внесено в реестр исторических достопримечательностей как образец модернистской жилой архитектуры середины XX века, отличающийся смелой геометрией, панорамными окнами и гармонией с природным ландшафтом.

Со временем Линч расширил владения, приобретя два соседних дома на улице Сеналда-драйв, где располагалась его студия Asymmetrical Productions. В особняке были обустроены собственная монтажная и кинозал, а в 1991 году архитектор построил бассейн и домик у бассейна. Позднее режиссер добавил двухэтажный гостевой дом и еще одну резиденцию с авторской отделкой.

Таким образом сформировался целый жилой комплекс, отражающий уникальный вкус и творческое наследие Линча — автора «Твин Пикс» и других произведений, объединивших нуар, хоррор и сюрреализм.

