«Простой человек себе такое позволить не может»

Белоруска показала, что купила на $130 для себя и двоих детей.

Брестчанка Кристина показала в TikTok, что купила в магазине для себя и двоих детей на 440 рублей. В комментариях под ее видео некоторые отметили, что простой человек такое не может себе позволить, а другие похвалили автора за продукты, полезные для здоровья, пишет BGmedia.

В комментариях под своим роликом брестчанка отметила, что за все заплатила 440 рублей: 140 за морепродукты и 300 за все остальное в «Короне». По ее словам, это продукты для одного взрослого и двоих детей. Ее муж работает за границей.

На видео девушка показывает макароны Barilla, филе индейки, две голени индейки, куриные крылышки, 1 кг муки, две пачки сыра «Брест-Литовск», три пачки творога, четыре литра миндального молока для себя, один литр обычного молока для детей, бутылку «Боржоми», два йогурта Exponenta, нарезанную колбасу и салями для детей, глазированные сырки, две банки творожного йогурта Teos, две упаковки яиц, микрозелень, хлеб, готовые котлеты для детей, еще два йогурта для них, чипсы «Корнерсы», приправу, зубную пасту, мыло, гель для мытья и хлорку.

Помимо этого, брестчанка купила два килограмма белоногих креветок, упаковку мидий, микрозелень, два перца, два кабачка, разное печенье и сладости для детей и себя.

В подписи к видео девушка отметила, что занимается спортом, поэтому основа ее закупки — это качественный белок в виде мяса и морепродуктов. Рыба и говядина остались у нее с прошлой закупки, как и крупы.

«Детям запеку голени и крылья, сама ем филе. Молоко обычно используем редко, поэтому покупаем один тетрапак. Детям молочко особо не даю, покупаю штучно, на месяц им этого хватит. Останется докупить овощи домашние и можно спокойно жить», — объяснила брестчанка.

Она активно отвечает на комментарии под своим видео. Кто-то написал, что потратила 400 рублей, а еды на пару дней. Автор видео ответила так:

«Мяса хватит на месяц, морепродуктов тоже. Помимо мяса, мы едим каждый день рыбу и творог/яйца. Мясо — не только индейка, еще в питании говядина, печень (это есть в морозилке, не докупала). Рыба разная тоже есть. Выходит, что докупать нужно будет яйца, творог, крупы, овощи и что-то по мелочи».

Также она добавила, что ее закупка не приурочена ни к неделе, ни к месяцу:

«Это закупка того, что закончилось. Не приурочено ни к неделе, ни к месяцу. Индейка и морики закончились, купила. Конкретно их хватит на месяц, учитывая, что есть много говядины, печени, рыбы. Мы не только индейкой питаемся. Рацион разнообразный».

Простой белoрус не может позволить себе такие продукты каждый месяц?

В комментариях под видео белoрусы начали обсуждать зарплаты и стоимость продуктов, которые купила брестчанка. Сразу же начались споры, может ли себе это позволить простой человек:

«На простой работе человек с зарплатой в 700–800 рублей себе такое позволить не может купить каждый месяц».

«Ну, просто рабочий человек может сменить работу. Чтобы раз в жизни попробовать креветки и мидии. А не на картинке их смотреть».

«Все кругом бедные. А потом мошенникам по 30 000 долларов отдают».

«Людям на хлеб с макаронами еле-еле хватает».

Кто-то в шутку написал: «А потом говорят, в Беларуси маленькие зарплаты. Балуемся!» Автор видео написала, что ее муж работает за границей: «В Беларуси хорошо жить с зарплатами не беларускими) Муж за границей работает)».

Некоторых ее ответ удивил:

«Так нужно так и говорить, муж за границей работает, а мы в Беларуси балуемся! Так бы пили минскую [минералку], а на миндальное ходили бы в магазин посмотреть».

«Ну, теперь понятно: муж работает за границей, достаток более, чем достаточный. Я тоже живу в Беларуси, в Минске. Такая закупка — это половина моей пенсии!»

