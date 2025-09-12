Япония ввела санкции против российского производителя «Шахедов», фонда Кадырова и пионерии Путина 12.09.2025, 11:35

Также резко снижен «потолок» цен на нефть из РФ.

Власти Японии расширили санкции против России. «Черный список» Токио пополнили 47 организаций и 14 человек, сообщил японский МИД. В частности, под ограничения попала особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга» в Татарстане, где производят ударные дроны типа Shahed, фонд имени Ахмата Кадырова и организация Movement of the First (прямой перевод названия общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» — новой пионерии Владимира Путина).

Также санкции объявлены в отношении ряда оборонных предприятий, включая Императорский Тульский оружейный завод, Арзамасский машиностроительный завод, где выпускают различные бронетранспортеры, и Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения, занимающееся созданием техники как оборонного, так и гражданского назначения. Кроме того, под санкциями оказались автозавод «Урал» и детский лагерь «Артек». Персональные ограничения затронули экс-депутата Госдумы от «Единой России» Николая Борцова, супругу близкого Путина бизнесмена Бориса Ротенберга Карину, подполковников 64-й отдельной мотострелковой бригады Андрея Ермишко и Алексея Большакова.

Помимо этого в «черный список» были добавлены те, кого Япония считает виновными в аннексии и дестабилизации обстановки на востоке Украины. Это министр труда и соцзащиты Херсонской области Алла Бархатнова, министр образования и науки «ЛНР» Иван Кусов, министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик, омбудсмен в «ЛНР» Инна Швенк и директор организации для детей-инвалидов «Дельфины» Ольга Волкова.

Кроме того, Япония решила снизить предельную цену на российскую сырую нефть до 47,6 доллара за баррель с предыдущих 60 долларов. Данное решение было принято, чтобы усилить давление на Москву за продолжение вторжения в Украину.

МИД Японии сообщил, что новый порог цен на сырую нефть России будут применять к контрактам, заключенным после 12 сентября, и контрактам с выгрузкой после 17 октября.

До этого Токио расширял санкции против России из-за войны в Украине в январе 2025 года. Тогда под ограничения попали 11 человек, 29 организаций и три банка. В общей сложности Япония ввела ограничения против десятков российских граждан и компаний. Минэкономики страны запретило экспорт в Россию товаров около 200 категорий — от судов и буровых платформ до электрооборудования и минерального топлива, а также продукции, «связанной с усилением российского военного потенциала». Кроме того, Токио запретил ввоз в Россию вакцин и медоборудования.

В 2024 году Токио в рамках договоренностей с другими странами «Большой семерки» (G7) пообещал предоставить Киеву $3 млрд, которые будут погашаться за счет замороженных российских активов.

