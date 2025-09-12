В Гомель привезли скандальную выставку «Дети Донбасса» 12.09.2025, 11:50

Выставка оправдывает российскую агрессию против Украины.

На православном фестивале «Радость», который проходит в Гомельской областной филармонии, разместили экспозицию «Дети Донбасса» — ту самую, которая с подачи посольства РФ в Беларуси летом была представлена в минском Свято-Елисаветинском монастыре, поддерживающем российскую агрессию против Украины, пишет «Флагшток».

На самом деле выставка продвигает пропагандистский тезис о «единой исторической памяти», оправдывает российскую агрессию против Украины и смещает акценты: о сотнях и сотнях погибших украинских детей от атак РФ умалчивается.

Также не объясняется, какое отношение Донбасс — регион Украины — имеет к «укреплению общих духовно-нравственных ценностей России и Беларуси».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com