В Гомель привезли скандальную выставку «Дети Донбасса»
- 12.09.2025, 11:50
Выставка оправдывает российскую агрессию против Украины.
На православном фестивале «Радость», который проходит в Гомельской областной филармонии, разместили экспозицию «Дети Донбасса» — ту самую, которая с подачи посольства РФ в Беларуси летом была представлена в минском Свято-Елисаветинском монастыре, поддерживающем российскую агрессию против Украины, пишет «Флагшток».
На самом деле выставка продвигает пропагандистский тезис о «единой исторической памяти», оправдывает российскую агрессию против Украины и смещает акценты: о сотнях и сотнях погибших украинских детей от атак РФ умалчивается.
Также не объясняется, какое отношение Донбасс — регион Украины — имеет к «укреплению общих духовно-нравственных ценностей России и Беларуси».