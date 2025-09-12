закрыть
12 сентября 2025, пятница, 12:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гомель привезли скандальную выставку «Дети Донбасса»

  • 12.09.2025, 11:50
В Гомель привезли скандальную выставку «Дети Донбасса»

Выставка оправдывает российскую агрессию против Украины.

На православном фестивале «Радость», который проходит в Гомельской областной филармонии, разместили экспозицию «Дети Донбасса» — ту самую, которая с подачи посольства РФ в Беларуси летом была представлена в минском Свято-Елисаветинском монастыре, поддерживающем российскую агрессию против Украины, пишет «Флагшток».

На самом деле выставка продвигает пропагандистский тезис о «единой исторической памяти», оправдывает российскую агрессию против Украины и смещает акценты: о сотнях и сотнях погибших украинских детей от атак РФ умалчивается.

Также не объясняется, какое отношение Донбасс — регион Украины — имеет к «укреплению общих духовно-нравственных ценностей России и Беларуси».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох