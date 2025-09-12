Вооруженные силы Литвы сделали новое заявления про учения «Запад-2025» 2 12.09.2025, 12:15

Оценена вероятность нападения на страны НАТО.

Вооруженные силы Литвы оценили обстановку на фоне активной фазы российско-беларусских учений «Запад-2025». По их словам, вероятность прямого нападения на Литву или другие страны НАТО остается низкой, однако существенно возрос риск провокаций — в первую очередь нарушений границы, пролетов беспилотников и радиоэлектронных помех.

В учениях «Запад-2025» задействовано около 30 тысяч военнослужащих, из них до восьми тысяч сосредоточены в Беларуси и около четырех тысяч в Калининградской области. Литовская сторона подчеркивает, что цель этих маневров — демонстрация силы Западу. Одновременно в Литве с 2 сентября проходят собственные масштабные учения «Гром Перкунаса», объединяющие серию тренировок, которые в сентябре-октябре охватят около 17 тысяч военных. Уже сейчас в них участвуют более трех тысяч солдат. В рамках этих маневров отрабатываются переброска войск союзников, взаимодействие инженерных подразделений и боевые стрельбы американских ударных вертолетов. Параллельно проходят закрытые эпизоды для отдельных частей. В целом по восточному флангу НАТО в эти недели задействованы до 40 тысяч военнослужащих.

Литовские военные отмечают, что в стране усилены меры безопасности. На боевом дежурстве находятся истребители НАТО из Испании и Венгрии, вблизи границы с Беларусью развернуты подразделения противовоздушной обороны с системами ближнего радиуса, в Литве дислоцированы свыше четырех тысяч союзных военных. Продолжается и долгосрочный проект укрепления границы, предусматривающий блокирование ключевых дорог, ведущих с территории России и Беларуси.

Вместе с тем военные подчеркивают, что сосредоточения российских сухопутных войск у литовской границы не фиксируется. Основные силы России по-прежнему прикованы к войне против Украины, что снижает вероятность прямого вторжения в страны Балтии. Главной угрозой на данный момент в Вильнюсе считают локальные провокации.

«Мы не можем предугадать логику противника, поэтому должны спокойно и непрерывно готовиться к худшему сценарию. Это основная задача литовской армии с начала 1990-х годов. Сегодня уровень бдительности выше, а наши средства для ее обеспечения стали значительно лучше», — заявили в ВС Литвы.

