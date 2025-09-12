закрыть
Путин допустил важную ошибку

  • 12.09.2025, 12:16
Поднимать градус в ответ на это решение ему нечем.

Путин допустил стратегическую ошибку. Залет беспилотников в Польшу дает все основания странам НАТО объявить о беспилотной зоне над Украиной! Это ответ абсолютно логичен на его провокацию и в целях безопасности НАТО. Фактически, Путин создал сам основания для этого, и его угрозы лишены смысла, поскольку он уже фактически проявил агрессию.

Понятно, что подобный шаг поднимает уровень эскалации, но это же и может приблизить замораживание войны. Путин сам виноват, что создал повод для этого. Поэтому поднимать градус в ответ на это решение - ему нечем. Ну кроме ядерки, конечно. Но здесь нет прямой угрозы для РФ, и такие действия НАТО являются обоснованными и ответными.

Правда, есть нюанс - это отсутствие у НАТО каких-либо яиц. Поэтому надеяться, что они воспользуются этой грандиозной ошибкой Путина - бесполезно.

Виктор Андрусив «Телеграм»

