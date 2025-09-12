Белорусы в восторге от поступка Николая Статкевича 11 12.09.2025, 12:36

7,726

Николай Статкевич

Его называют человеком-скалой.

Соцсети обсуждают возвращение лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича, заметил телеграм-канал «Хартия-97».

Политика освободили из тюрьмы и пытались вывезти в Литву, но он вернулся в Беларусь.

«Так поступает только человек, который по-настоящему любит свою родную Беларусь!», — пишут в комментариях.

Многие признаются, что были растроганы: «Меня просто как человека зацепил этот поступок. Где родился — там и пригодился».

Оценивают и действия Лукашенко: «Усатая сволочь чувствует себя современным работорговцем, выпуская одних и сажая других. Это неправильно».

Другие делятся эмоциями: «У меня нет слов, только слезы на глазах. Ему почти 70, а он все равно выбирает Беларусь».

Пользователи называют его человеком-камнем: «После пяти лет пыток вернуться, когда уже был за границей? Снимаю шляпу, я бы так не смог».

Многие уверены — Статкевич снова доказал, что он скала.

