Белорусы в восторге от поступка Николая Статкевича

Белорусы в восторге от поступка Николая Статкевича11
- 12.09.2025, 12:36
- 7,726
Его называют человеком-скалой.
Соцсети обсуждают возвращение лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича, заметил телеграм-канал «Хартия-97».
Политика освободили из тюрьмы и пытались вывезти в Литву, но он вернулся в Беларусь.
«Так поступает только человек, который по-настоящему любит свою родную Беларусь!», — пишут в комментариях.
Многие признаются, что были растроганы: «Меня просто как человека зацепил этот поступок. Где родился — там и пригодился».
Оценивают и действия Лукашенко: «Усатая сволочь чувствует себя современным работорговцем, выпуская одних и сажая других. Это неправильно».
Другие делятся эмоциями: «У меня нет слов, только слезы на глазах. Ему почти 70, а он все равно выбирает Беларусь».
Пользователи называют его человеком-камнем: «После пяти лет пыток вернуться, когда уже был за границей? Снимаю шляпу, я бы так не смог».
Многие уверены — Статкевич снова доказал, что он скала.