Вдохновляющее послание Урсулы фон дер Ляйен Европе: «Боритесь, чтобы выжить»1
- 12.09.2025, 12:59
- 1,242
Европейцы всегда выбирали борьбу за лучшее будущее.
В своей речи о состоянии Союза 2025 года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа «борется» за сохранение целостности, свободы и демократических ценностей. Ее выступление прозвучало, когда европейские истребители сбили несколько российских дронов, вторгшихся в воздушное пространство Польши, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
«Европа должна сражаться за свой континент, за мир и независимость, за наши ценности и возможность определять собственную судьбу», — подчеркнула фон дер Ляйен. Она отметила, что современный мир жесток и непримирим, а линии конфликта между державами проводятся с использованием экономических и военных рычагов влияния.
Президент комиссии рассказала о спасенном одиннадцатилетнем украинском мальчике, похищенном российскими солдатами, и анонсировала саммит Международной коалиции по возвращению украинских детей. Фон дер Ляйен также объявила о программе поддержки украинских военных и создании европейского альянса по производству дронов с начальным финансированием в шесть миллиардов евро.
Речь подчеркнула необходимость для Европы брать ответственность за собственную безопасность. В ней почти не упоминались США, за исключением кратких ссылок на торговые вопросы, и отсутствовали прямые упоминания о президенте США Дональде Трампе.
«Эта борьба — наше европейское наследие. В прошлые века Европа сталкивалась с войнами и разделением, но европейцы всегда выбирали борьбу за лучшее будущее», — заявила фон дер Ляйен, завершив свою речь словами: «Да здравствует Европа».
Эксперты отмечают, что речь стала призывом к европейской самостоятельности и укреплению обороноспособности на фоне агрессивных действий России и меняющейся глобальной политики.
Слово «борьба» в контексте защиты Европы стало центральной идеей послания, подчеркивая необходимость действий ради сохранения мира и стабильности на континенте.