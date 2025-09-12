Швеция передает Украине уникальное морское вооружение 12.09.2025, 13:12

2,064

ВСУ получат весьма необычные для сухопутной войны средства.

В новом, 20-м пакете военной помощи от Швеции Украине передадут не только дополнительную партию САУ Archer, но и весьма необычные для сухопутной войны средства — так называемые «trossfärjor utrustade med granatkastare», что в переводе означает «катера с тросами, оснащенные гранатометами».

Об очередном пакете военной помощи Украине говорится в пресс-релизе Министерства обороны Швеции от 11 сентября.

«Пакет поддержки 20 для Украины состоит в основном из различных видов закупок новых материальных средств оборонной промышленности. Поддержка усилит Украину в первую очередь с точки зрения артиллерийского потенциала, морской войны и противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

В английском варианте данное вооружение обозначено как «tross boats equipped with grenade launchers». На это обратили внимание обозреватели профильного издания Defense Express. Аналитики отметили, что официальный английский перевод не дает ясной картины. Однако, по всей видимости, речь идет о многофункциональных десантных катерах класса Trossbåt, которые активно применяются шведскими ВМС.

Эти катера предназначены для перевозки десанта, техники, боеприпасов и оборудования. Они могут быть вооружены крупнокалиберными пулеметами и автоматическими гранатометами Mk 19.

Согласно открытым источникам, вариант Lätt trossbåt имеет длину 24,6 метра и ширину 5,4 метра, что позволяет разместить на нем трех моряков, а также 18 полностью экипированных десантников. Кроме того, данное плавсредство может использоваться в качестве командного судна, ремонтного ресурса, медицинского пункта и служебной кухни, а также применяться для поисково-спасательных работ на море и пожаротушения.

Более мощный вариант предусматривает установку модуля с автоматическим минометом NEMO, превращая катер в полноценную огневую единицу.

Такое вооружение делает Trossbåt универсальной платформой — при необходимости катера могут выполнять задачи как по высадке десанта, так и по нанесению ударов по противнику. Передача подобных средств Украине позволит усилить мобильность и огневые возможности ВСУ, в том числе на прибрежных направлениях.

Общая сумма военной помощи Швеции составляет 836 миллионов долларов, написал министр обороны Швеции Пауль Йонссон в социальной сети X. Помимо уникальных катеров, 20-й пакет включает 18 самоходных артиллерийских установок Archer (всего — 44), 155-мм снаряды и 40-мм программируемые боеприпасы, радар, 500 мотоциклов и т.д.

