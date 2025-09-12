закрыть
«Вместо санкций получили Аляску»: Сикорский раскритиковал решения Трампа по России

2
  • 12.09.2025, 13:26
  • 1,812
«Вместо санкций получили Аляску»: Сикорский раскритиковал решения Трампа по России
Радослав Сикорский

Кремль нужно лишить ресурсов, необходимых для продолжения войны.

Президент США Дональд Трамп должен был ввести жесткие санкции против России, но вместо этого он устроил российскому диктатору Владимиру Путину саммит на Аляске.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Fox News.

«Мы должны изменить расчеты Владимира Путина. Мы должны убедить его, что он не сможет завоевать Украину с приемлемыми затратами. А для этого нам нужно ввести более жесткие санкции против России», - подчеркнул глава МИД Польши.

Сикорский добавил, что Россию нужно лишить ресурсов, необходимых для продолжения войны против Украины. Он раскритиковал недавние решения Трампа в отношении России.

«Мы должны были получить санкции, а вместо этого получили Аляску. И с тех пор, как вы сказали, нападения усилились», - сказал глава МИД Польши.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита в Киев отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, в котором американский лидер допустил, что вторжение российских дронов на территорию Польши могло быть «ошибкой». Он подчеркнул, что это была не случайность.

