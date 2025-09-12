Что происходит с белорусским рублем
- 12.09.2025, 13:41
Актуальные курсы валют.
Все основные иностранные валюты подешевели на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 12 сентября.
Курс доллара снизился до 3,0818 рубля (-0,5%; -0,0156), российского рубля — до 3,6268 за 100 (-0,01%; -0,0003), юаня — до 4,3025 за 10 (-0,5%; -0,0218), евро — до 3,5911 рубля (-0,25%; -0,0089).
На уходящей рабочей неделе (8–12 сентября) доллар подорожал на 2,41% (с 3,0094 до 3,0818), евро — на 3,01% (с 3,4863 до 3,5911), юань — на 2,41% (с 4,2011 до 4,3025 за 10); российский рубль подешевел на 1,86% (с 3,6955 до 3,6268 за 100).