Что происходит с белорусским рублем 12.09.2025, 13:41

Актуальные курсы валют.

Все основные иностранные валюты подешевели на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 12 сентября.

Курс доллара снизился до 3,0818 рубля (-0,5%; -0,0156), российского рубля — до 3,6268 за 100 (-0,01%; -0,0003), юаня — до 4,3025 за 10 (-0,5%; -0,0218), евро — до 3,5911 рубля (-0,25%; -0,0089).

На уходящей рабочей неделе (8–12 сентября) доллар подорожал на 2,41% (с 3,0094 до 3,0818), евро — на 3,01% (с 3,4863 до 3,5911), юань — на 2,41% (с 4,2011 до 4,3025 за 10); российский рубль подешевел на 1,86% (с 3,6955 до 3,6268 за 100).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com