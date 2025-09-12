Есть ли очереди на выезд из Литвы в Беларусь после того, как Польша закрыла границу? 12.09.2025, 13:55

иллюстративное фото

Рассказали литовские пограничники.

После того, как в пятницу Польша временно закрыла границу с Беларусью в связи с учениями «Запад-2025», очередей на выезд из Литвы в нашу страну пока не наблюдается.

Об этом рассказали агентству BNS в Службе охраны государственной границы Литвы (СОГГ), пишет LRT.

В ведомстве отметили, что «все переходы работают в обычном режиме», очередей из легковушек нет, а закрытие границы Польшей «пока никак не повлияло на ситуацию».

В СОГГ добавили, в пятницу около 9.30 утра на переходе «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный лог») в зоне ожидания на въезд в Беларусь ожидал 41 грузовик, максимальное время ожидания составит около четырех часов.

Утром на пункте пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») стояли 27 грузовиков, время ожидания составило около трех часов.

Тем временем с белорусской стороны границы очереди есть. По данным Госпогранкомитета на 12.00 12 сентября, в выезда из Беларуси в Литву ожидало в общей сложности 290 легковых автомобилей (170 — в «Каменном Логе» и 120 — в «Беняконях») и 710 грузовиков.

