Дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб РФ: подробности

Дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб РФ: подробности1
- 12.09.2025, 14:10
- 5,462
Отгрузка нефти приостановлена.
Дроны СБУ ударили по крупнейшему нефтеналивному порту РФ в Балтийском море - «Приморску». В порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти приостановлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.
Этой ночью беспилотники Службы безопасности Украины поразили крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море, который является конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы.
«Приморск» - это ключевой хаб для загрузки «теневого флота», с помощью которого РФ обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках. Через порт ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти, что приносит России около 15 млрд долларов», - отметил собеседник издания.
Сообщается, что в результате успешной атаки беспилотников СБУ на одном из судов в порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти приостановлена.
Ориентировочные ежедневные потери бюджета РФ от прекращения экспорта могут составлять до 41 млн долларов.
Также силами СБУ был поражен ряд нефтеперекачивающих станций РФ:
- «НПС-3»,
- НПС «Андреаполь»,
- «НПС-7».
Как известно, они являются ключевыми элементами магистральной трубопроводной системы, обеспечивающей поставки сырой нефти в порт-терминал «Усть-Луга».
«СБУ первой начала системно вводить так называемые дроновые санкции против российской нефтяной отрасли. Они перекрывают поток нефтедолларов в бюджет агрессора. А поскольку экономика РФ держится на нефти - каждый такой «хлопок» бьет по их способности воевать против нашего государства. Эти санкции будут продолжаться до тех пор, пока в Украине не наступит справедливый мир», - отметил информированный источник в СБУ.