12 сентября 2025, пятница, 15:46
Дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб РФ: подробности

  • 12.09.2025, 14:10
Дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб РФ: подробности

Отгрузка нефти приостановлена.

Дроны СБУ ударили по крупнейшему нефтеналивному порту РФ в Балтийском море - «Приморску». В порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти приостановлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

Этой ночью беспилотники Службы безопасности Украины поразили крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море, который является конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы.

«Приморск» - это ключевой хаб для загрузки «теневого флота», с помощью которого РФ обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках. Через порт ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти, что приносит России около 15 млрд долларов», - отметил собеседник издания.

Сообщается, что в результате успешной атаки беспилотников СБУ на одном из судов в порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти приостановлена.

Ориентировочные ежедневные потери бюджета РФ от прекращения экспорта могут составлять до 41 млн долларов.

Также силами СБУ был поражен ряд нефтеперекачивающих станций РФ:

- «НПС-3»,

- НПС «Андреаполь»,

- «НПС-7».

Как известно, они являются ключевыми элементами магистральной трубопроводной системы, обеспечивающей поставки сырой нефти в порт-терминал «Усть-Луга».

«СБУ первой начала системно вводить так называемые дроновые санкции против российской нефтяной отрасли. Они перекрывают поток нефтедолларов в бюджет агрессора. А поскольку экономика РФ держится на нефти - каждый такой «хлопок» бьет по их способности воевать против нашего государства. Эти санкции будут продолжаться до тех пор, пока в Украине не наступит справедливый мир», - отметил информированный источник в СБУ.

