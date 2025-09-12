«Статкевич сказал, что нация в Беларуси уже сформирована» 5 12.09.2025, 14:39

Сергей Спариш

Теперь — нужна борьба за государство.

Освобожденные белорусские политзаключенные проводят первую пресс-конференцию в Вильнюсе.

Слово взял Сергей Спариш, активист «Народной Грамады»:

- Мы не знаем, что сейчас происходит с Николаем Статкевичем. Я пересекался с ним буквально сутки назад и он сказал: нация в Беларуси уже сформирована. А если есть нация — нужна борьба за государство, нужно расширять пространство свободы. Нельзя бояться выходить за красные линии.

Для нации нужен лидер, а лидер не может находиться где-то в эмиграции. Поэтому Николай Статкевич остался в Беларуси. Если человек поставил себя в качестве нашего морального лидера, надо объединиться и не делить шкуру неубитого Лукашенко, а защитить нашего лидера.

