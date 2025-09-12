«Призываю: не останавливайтесь, там сидят люди, их надо спасти» 12.09.2025, 15:00

Николай Дедок

Николай Дедок рассказал, что на самом деле происходит в белорусских тюрьмах.

Освобожденные белорусские политзаключенные проводят первую пресс-конференцию в Вильнюсе.

Активист анархистского движения и блогер Николай Дедок выразил благодарность за внимание к белорусским политзаключенным:

- Хочу поблагодарить моих друзей и соратников по анархистскому движению, а также страны Евросоюза, в особенности Литву и Польшу.

Большое спасибо также Дональду Трампу, который несмотря на удаленность своей страны, помнит о политзаключенных в Беларуси. Мир просто не представляет себе масштабов пыток и издевательств над людьми в Беларуси. Если бы я начал об этом рассказывать, не хватило бы трех конференций.

Я провел год в штрафном изоляторе, и на моих глазах взрослые здоровые мужики буквально сходили с ума. Они просто среди ночи начинали выть и звать свою маму. Пытки — это не только физические избиения. Людей в тюрьмах Беларуси изощренно доводят до уничтожения.

Я призываю мир, несмотря на войну в Украине, обратить на это внимание. Эти годы войдут в историю как новые 37-е. Призываю: не останавливайтесь, там сидят люди, их надо спасти!

Сайт Charter97.org ведет текстовую онлайн-трансляцию конференции.

Напомним, что Дедок был задержан в ноябре 2020 года, затем приговорен к 5 годам колонии, где против него открывали новое уголовное дело за «неподчинение» администрации, из колонии переведен в тюрьму.

