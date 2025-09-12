закрыть
12 сентября 2025, пятница
Дроны против бронетехники

  • Дэвид Экс
  • 12.09.2025, 14:57
  • 2,340
Дроны против бронетехники

ВСУ готовятся отбивать крупнейшее танковое наступление РФ на Покровск.

Мощная российская танковая армия собирается в Донецкой области, готовясь к «последней, решающей битве» за Покровск, город-крепость, являющийся опорным пунктом украинской обороны в 30 милях к северо-западу от Донецка.

Основные факты:

150 000 российских военнослужащих сосредоточиваются вокруг Покровска;

5 российских бригад передислоцированы с Сумского фронта;

156-я механизированная бригада ВСУ спешит на юг в качестве подкрепления.

Это первая за несколько месяцев крупная танковая операция России.

Но ожидается, что танковое наступление закончится внезапно и позорно. «Все российские бронемашины, которые, по-видимому, сосредоточиваются в районе Покровска, будут уничтожены украинскими беспилотниками и противотанковыми минами, сбрасываемыми с беспилотников, если россияне действительно будут настолько глупы, чтобы пойти в наступление», — размышляет канадский эксперт по беспилотникам, известный под псевдонимом «Рой».

Удары, уже нанесенные перед началом сражения, могут быть предвестниками грядущего столкновения. Россияне накопили, возможно, сотни танков и других бронемашин для предстоящего наступления на Покровск, но все эти запасы техники могут оказаться бесполезными, если украинцы смогут перехватить бронетанковые колонны до того, как они вступят в контакт с украинскими позициями. К бомбардировке присоединились колесные пусковые установки украинских высокомобильных артиллерийских ракетных систем.

Украинцы не сидят и ждут, пока девять российских полков и бригад начнут атаку — они уже действуют и поражают технику врага.

Падение Покровска откроет путь к последним крупным оборонительным позициям Украины в Донецке, что может вынудить ее к стратегическому отступлению, которое изменит обстановку на всем восточном фронте. Поэтому украинская армия удвоила усилия и направила подкрепление к городу для организации противодействия тому, что, по всей видимости, станет мощным наступлением с использованием танков.

Еще в прошлом месяце 156-я механизированная бригада помогала удерживать линию обороны в Сумах вместе с другими бригадами нового 18-го армейского корпуса. Но сейчас 156-я механизированная бригада является одной из украинских частей, спешащих на юг в Донецкую область, чтобы встретить массив российских войск и танков, готовых нанести удар по Покровску.

Бригада набрала и обучила тысячи солдат в течение осени и зимы, а этим летом была переброшена на линию фронта в Сумской области.

Дэвид Экс, Trenchart.us

