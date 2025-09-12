«Надо менять и тактику, и методы воздействия на Россию» 12.09.2025, 15:14

Владимир Фесенко

Тогда ситуация изменится.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне встретился в Киеве со спецпредставителем лидера США Китом Келлогом. Этот визит — очень важный, поскольку сейчас в переговорном процессе не просто пауза, а кризис. Необходимо менять тактику и методы воздействия на Россию.

Такое мнение озвучил известный украинский политолог Владимир Фесенко.

Он напомнил, что Келлог в Киев приезжает регулярно, почти каждый месяц. Такие визиты — системный канал связи между США и Украиной. Канал, который касается политических вопросов, военного сотрудничества, безопасности.

- Вне всякого сомнения обсуждается и перспектива дальнейшего переговорного процесса. Потому что, сейчас не просто пауза. Всем очевидно. Очередной кризис в переговорах. Не просто пауза. Нет никаких реальных переговоров сейчас, — сказал политолог.

По мнению Фесенко, ситуация стала хуже после возвращения Путина из Китая, поскольку он начал демонстрировать агрессию.

- Вместо переговоров Путин начал усиливать военное давление на Украину. И как оказалось, не только на Украину, но и на страны Европы, на Польшу. И вот в этом тоже сигнал. Сигнал тревоги, — акцентировал политолог.

Та дипломатия заигрывания с Путиным, которую внедряли США, не работает, считает Фесенко.

- Была попытка какого-то «размена», о котором Джей Ди Вэнс (вице-президент США, — ред.) сказал на днях. Мол, Украина должна вывести свои войска. Он намекнул, но по объему территории было понятно, что речь шла о Донецкой области. Мы, мол, должны отдать им Донецкую область, а потом получим гарантии безопасности. Какие?

От кого? Как? Как-то это выглядит странно. Тем более в нынешних условиях. Мы на слово Путину давно не верим. Никакого доверия к российскому диктатору у Украины нет. У нас есть горький опыт всего того, что произошло за последние 3,5 года в рамках полномасштабной войны, — отметил спикер.

Между Зеленским и Келлогом, предполагает Фесенко, сейчас обсуждается вопрос о том, каким образом оказывать давление на Россию, чтобы принудить ее к реальным мирным переговорам.

- Сейчас никаких переговоров нет, ситуация стала даже хуже. Поэтому та методика, которая использовалась американской стороной в августе, к сожалению, не дала результата. Надо менять и тактику, и методы воздействия на Россию. Вот тогда, возможно, ситуация исправится. А сейчас, к сожалению, есть явный кризис в переговорном процессе. И это, наверняка, одна из тем в обсуждении между Зеленским и Келлогом, — резюмировал эксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com