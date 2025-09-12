В Столинском районе прорвало трубопровод 12.09.2025, 15:18

Без воды остались тысячи домов, школы и детсады.

Утром 12 сентября возле рабочего поселка Речица Столинского района прорвало трубопровод, сообщили в МЧС.

В результате инцидента временно отключена подача холодной воды 2829 абонентам, в том числе 2 школам, 2 детским садам и социальному приюту.

«На место происшествия выезжал председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям. КУМПП „Столинское ЖКХ“ поручено в кратчайшие сроки устранить порыв трубопровода и организовать бесперебойное снабжение населения питьевой водой», — сообщили в МЧС.

На месте порыва работают две аварийные бригады ЖКХ. Спасатели координируют работу по ликвидации последствий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com