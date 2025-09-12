В Столинском районе прорвало трубопровод
- 12.09.2025, 15:18
Без воды остались тысячи домов, школы и детсады.
Утром 12 сентября возле рабочего поселка Речица Столинского района прорвало трубопровод, сообщили в МЧС.
В результате инцидента временно отключена подача холодной воды 2829 абонентам, в том числе 2 школам, 2 детским садам и социальному приюту.
«На место происшествия выезжал председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям. КУМПП „Столинское ЖКХ“ поручено в кратчайшие сроки устранить порыв трубопровода и организовать бесперебойное снабжение населения питьевой водой», — сообщили в МЧС.
На месте порыва работают две аварийные бригады ЖКХ. Спасатели координируют работу по ликвидации последствий.