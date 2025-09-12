закрыть
12 сентября 2025, пятница
Федынич: Тюремное начальство испугалось, что я могу создать профсоюз

  • 12.09.2025, 15:29
Федынич: Тюремное начальство испугалось, что я могу создать профсоюз

Он призвал действовать, пока все политзаключенные не выйдут.

Освобожденные белорусские политзаключенные проводят первую пресс-конференцию в Вильнюсе.

Слово взял Геннадий Федынич, который был председателем независимого профсоюза РЭП:

- Политзаключенных выделяют в отдельную группу, называют «бчбшниками», не знаю, чем они руководствуются. Но могу сказать: как себя поставишь, таким и будет к тебе отношение. Заключенные, которые даже сидели по 15-20 лет, обращались ко мне по отчеству. Тюремное начальство испугалось, думая, что я могу создать там профсоюз.

Геннадий Федынич также прочитал написанное в заключении стихотворение. Он также поблагодарил Дональда Трампа, власти стран ЕС, Польшу, Литву, правозащитников и призвал действовать, пока все политзаключенные не выйдут и никто новый не сядет.

Сайт Charter97.org ведет текстовую онлайн-трансляцию конференции.

