«Мы - настоящие хозяева любимой Беларуси»

  • 12.09.2025, 15:41
«Мы - настоящие хозяева любимой Беларуси»
Александр Ярошук

Александр Ярошук поблагодарил белорусский народ.

Освобожденные белорусские политзаключенные проводят первую пресс-конференцию в Вильнюсе.

Лидер Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук поблагодарил белoрусский народ:

- Хочу низко поклониться белорусскому народу, который давал нам силы. Мы сегодня продолжаем славную, многовековую историю нашего народа, и у меня слезы навернулись на глаза, когда я услышал сегодня «Магутны Божа» в исполнении «Вольнага хору».

Твоя миссия в жизни может считаться успешно выполненной, если ты стал примером для своих детей — и я в этом убедился. Самое жесткое, жуткое ШИЗО в Беларуси находится в Шкловской зоне.

Я думал, что не переживу там первую ночь — но я ее пережил в свои 73 года, и когда пережил, понял, что никто надо мной не сможет уже взять верх. И когда вышел, то я сказал «идите вы все далеко-далеко». И начал петь. Какая была реакция охраны? А никакой — тишина. Потому что они боятся. Они охвачены страхом и только прячутся под масками. Так кто же хозяин с стране, если они прячутся? Они знают, что расплата придет.

И мы туда придем — потому что мы настоящие хозяева своей любимой Беларуси, и не пожалеем для нее даже жизни.

Сайт Charter97.org ведет текстовую онлайн-трансляцию конференции.

