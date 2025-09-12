«Мы - настоящие хозяева любимой Беларуси»
- 12.09.2025, 15:41
Александр Ярошук поблагодарил белорусский народ.
Освобожденные белорусские политзаключенные проводят первую пресс-конференцию в Вильнюсе.
Лидер Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук поблагодарил белoрусский народ:
- Хочу низко поклониться белорусскому народу, который давал нам силы. Мы сегодня продолжаем славную, многовековую историю нашего народа, и у меня слезы навернулись на глаза, когда я услышал сегодня «Магутны Божа» в исполнении «Вольнага хору».
Твоя миссия в жизни может считаться успешно выполненной, если ты стал примером для своих детей — и я в этом убедился. Самое жесткое, жуткое ШИЗО в Беларуси находится в Шкловской зоне.
Я думал, что не переживу там первую ночь — но я ее пережил в свои 73 года, и когда пережил, понял, что никто надо мной не сможет уже взять верх. И когда вышел, то я сказал «идите вы все далеко-далеко». И начал петь. Какая была реакция охраны? А никакой — тишина. Потому что они боятся. Они охвачены страхом и только прячутся под масками. Так кто же хозяин с стране, если они прячутся? Они знают, что расплата придет.
И мы туда придем — потому что мы настоящие хозяева своей любимой Беларуси, и не пожалеем для нее даже жизни.
Сайт Charter97.org ведет текстовую онлайн-трансляцию конференции.