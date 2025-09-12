закрыть
Трамп: Убийцу Чарли Кирка задержали

1
  • 12.09.2025, 15:43
Трамп: Убийцу Чарли Кирка задержали
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Ему грозит смертная казнь.

В США задержали предполагаемого убийцу правого активиста Чарли Кирка. Об этом в интервью Fox News сообщил президент США Дональд Трамп.

На вопрос телеведущей, есть ли какая-то новая информация по делу, Трамп сообщил, что задержан человек, который, вероятно, и является настоящим убийцей.

«Я считаю с большой уверенностью, что мы задержали его. Все сработали великолепно (...) Так что, да, я думаю, что сейчас мы в прекрасном положении - он под стражей», - сказал он.

При этом президент США выразил надежду, что убийцу Чарли Кирка приговорят к смертной казни.

