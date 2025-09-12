Трамп: Убийцу Чарли Кирка задержали 1 12.09.2025, 15:43

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Ему грозит смертная казнь.

В США задержали предполагаемого убийцу правого активиста Чарли Кирка. Об этом в интервью Fox News сообщил президент США Дональд Трамп.

На вопрос телеведущей, есть ли какая-то новая информация по делу, Трамп сообщил, что задержан человек, который, вероятно, и является настоящим убийцей.

«Я считаю с большой уверенностью, что мы задержали его. Все сработали великолепно (...) Так что, да, я думаю, что сейчас мы в прекрасном положении - он под стражей», - сказал он.

При этом президент США выразил надежду, что убийцу Чарли Кирка приговорят к смертной казни.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com