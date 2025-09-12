На пресс-конференции в Вильнюсе рассказали о том, что происходит с политзаключенными-ксендзами 2 12.09.2025, 15:57

3,900

Андрей Крылов

«Нужно обращаться в Ватикан».

Освобожденные белорусские политзаключенные проводят первую пресс-конференцию в Вильнюсе.

Бывший политзаключенный Андрей Крылов выделил проблему политзаключенных-священников:

«У нас есть политзаключённые, которые проходят отдельной веткой и их не упоминают — это ксёндзы. Нужно обращаться в Ватикан. Католическую церковь считают польской, поэтому нагрузка на ксёндзов сильная. Сильно их гнобят. Пожалуйста, обратите внимание на это!»

Сайт Charter97.org ведет текстовую онлайн-трансляцию конференции.

