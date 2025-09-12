На пресс-конференции в Вильнюсе рассказали о том, что происходит с политзаключенными-ксендзами

На пресс-конференции в Вильнюсе рассказали о том, что происходит с политзаключенными-ксендзами2
- 12.09.2025, 15:57
«Нужно обращаться в Ватикан».
Освобожденные белорусские политзаключенные проводят первую пресс-конференцию в Вильнюсе.
Бывший политзаключенный Андрей Крылов выделил проблему политзаключенных-священников:
«У нас есть политзаключённые, которые проходят отдельной веткой и их не упоминают — это ксёндзы. Нужно обращаться в Ватикан. Католическую церковь считают польской, поэтому нагрузка на ксёндзов сильная. Сильно их гнобят. Пожалуйста, обратите внимание на это!»
Сайт Charter97.org ведет текстовую онлайн-трансляцию конференции.