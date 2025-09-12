Сколько теперь стоит автобус до Вильнюса?4
- 12.09.2025, 16:02
- 5,918
Билеты по ценам, как на самолет.
После закрытия Польшей границы с Беларусью единственный легкий способ попасть в Европу – это Литва.
Но белорусов ждет новый сюрприз – некоторые автобусные перевозчики начали поднимать стоимость билетов.
«Точка» промониторила сайты перевозчиков и попытались узнать, почему так происходит.
Что стало с ценами
Напомним, расстояние от Минска до Вильнюса всего 184 км и примерно 2,5 часа езды на автобусе (без учета прохождения границы). В среднем стоимость билетов до Вильнюса в последнее время держалась на уровне Br200.
Белорусы уже привыкли к таким ценам даже несмотря на то, что добираться, например, до Москвы дешевле, хотя по расстоянию и дальше.
Однако после закрытия довольно популярного у туристов направления в Польшу, перевозчики решили поднять цены на автобусы в направлении Литвы.
Так, на сайте компании Intercars стоимость билетов из Минска в Вильнюс стала на уровне Br220–270. При этом на некоторые даты, например, на 19 сентября, билеты есть и вовсе по Br429–729.
На сайте другой компании BusFor билеты на сентябрь до Вильнюса тоже подорожали и стоят в районе Br270–439.
Подорожание билетов в два-три раза явно ударит по карману белорусов.
Комментарий компании Intercars
Чтобы узнать версию происходящего со стоимостью на билеты, мы связались с компанией Intercars. Там нам рассказали следующее.
«Intercars Europe выступает агентом по продаже билетов и работает через систему API-интеграции с официальными перевозчиками («Белтранском», «Рос-билет», Eurolines, Toks). Цены формируются непосредственно перевозчиками в режиме реального времени и автоматически транслируются в нашу систему», – отметили в компании.
К слову, высокая стоимость билетов в основном фиксируется именно от литовских перевозчиков.