«Не забуду одну передачу — два яблока от пенсионерки» 1 12.09.2025, 16:18

1,494

Лариса Щирякова

Фото: Радыё Свабода

Лариса Щирякова поблагодарила белорусов за поддержку, передачи и другую помощь.

Освобожденные белорусские политзаключенные провели первую пресс-конференцию в Вильнюсе.

Во время конференции выступила журналистка из Гомеля Лариса Щирякова:

- Дональд Трамп теперь — мой президент. Хочу также поблагодарить моих родных, невероятных белорусов — за поддержку, передачи и другую помощь. Не забуду одну передачу — два яблочка от наверное пенсионерки, у меня даже слезы навернулись на глаза.

В СИЗО я изучала языки — испанский, итальянский и французский, а также психологию. Также я научила народ в отряде играть в шахматы, организовала вечер поэзии, где читала моего любимого поэта Анатолия Сыса «Гараць камяні ў маім логвішчы». Мне очень помогало пение: в камере мы это делали каждый день.

Чего я не прощу этому режиму: 2 года я и так прожила в аду, под постоянной угрозой, что меня арестуют. А также не прощу им того, что они мучили моего сына: все обыски проводились при нем, когда меня посадили, они приходили к нему, проверяли компьютер, допрашивали без адвоката, заставляли быть свидетелем против меня.

Сайт Charter97.org ведет текстовую онлайн-трансляцию конференции.

